Sparatoria alla Florida State University

Una sparatoria è avvenuta nel campus della Florida State University a Tallahassee, con almeno sei feriti, trasportati d’urgenza al Tallahassee Memorial Healthcare, e due morti. Uno di questi pazienti sarebbe in condizioni critiche, mentre cinque sono gravi, ha detto un portavoce.

Il numero dei feriti e dei morti è soggetto a modifiche, hanno detto fonti ad ABC News, poiché le forze dell’ordine stanno lavorando attivamente sul luogo della tragedia. Sul posto sono intervenuti anche l’FBI di Jacksonville e l’ufficio federale locale, che stanno indagando per ricostruire la dinamica e identificare eventuali altri responsabili. La situazione è ancora in evoluzione.

Sparatoria alla Florida State University, almeno sei feriti: sospetto fermato dalla polizia

Le forze dell’ordine hanno confermato il fermo di un individuo, attualmente in custodia. Tuttavia, al momento, non è stato accertato se questa persona sia effettivamente coinvolta nell’aggressione o se sia l’autore della sparatoria. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto.

Secondo un funzionario delle forze dell’ordine, gli autori della sparatoria alla Florida State University sarebbero due. Uno di loro sembrerebbe essere stato colpito, anche se non è chiaro chi gli abbia sparato.

Numerose le dichiarazioni degli studenti, che erano presenti durante l’aggressione, alla CNN:

Joshua Sirmans, presente nella biblioteca principale, ha raccontato che gli allarmi hanno avvertito di un tiratore attivo. Il 20enne ha riferito che la polizia ha evacuato lui e altri studenti, ordinando loro di tenere le mani sopra la testa.

Emily Palmer, 21 anni, studentessa della Florida State University, era vicino al sindacato studentesco quando è stata avvisata di una “situazione pericolosa” nel campus. Ha detto di essere spaventata e preoccupata per i suoi amici, alcuni dei quali evacuati dalla polizia con le mani alzate.

Sparatoria alla Florida State University: attentatore arrestato