Pordenone, uomo ucciso in una sparatoria: l'aggressore in fuga

A Pordenone, una discussione sfociata in violenza ha tragicamente portato alla morte di un uomo. Un’improvvisa sparatoria, scaturita da un acceso litigio, ha interrotto la tranquillità della città, lasciando dietro di sé un morto e un assassino in fuga. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare il colpevole, mentre la comunità rimane sconvolta da questo atto di violenza improvvisa. La tragica vicenda pone nuovamente l’accento sulle conseguenze devastanti di conflitti che degenerano in episodi di estrema violenza.

Lite sfociata in sparatoria a Pordenone, uomo ucciso

A Fontanafredda, piccolo comune in provincia di Pordenone, un acceso litigio è sfociato in un tragico omicidio. La vittima, un uomo albanese di 43 anni, è stato ucciso mentre si trovava davanti a un bar in via Buonarroti, seduto su una panchina insieme a un familiare.

La scena è cambiata drammaticamente quando un’Audi bianca si è fermata nelle vicinanze, da cui sono scesi due uomini. Tra questi e i due presenti, è nato un alterco, i cui dettagli sono ancora poco chiari. La discussione è presto degenerata in violenza, e uno dei nuovi arrivati ha estratto una pistola, aprendo il fuoco. Il colpo mortale lo ha raggiunto alla testa, ponendo fine a una vita in pochi istanti.

Lite sfociata in sparatoria a Pordenone, uomo ucciso: il killer è in fuga

Secondo i testimoni, dopo aver commesso l’aggressione, il killer è risalito rapidamente sull’auto, fuggendo insieme ad un complice.

Immediatamente, le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari sono giunti sul posto, trovandosi di fronte alla scena del delitto. I carabinieri hanno avviato le indagini, dando il via alle ricerche per rintracciare l’omicida e il suo accompagnatore.

Le indagini sono in corso per chiarire i motivi alla base della violenta lite e per identificare i due fuggitivi, al momento ancora latitanti.