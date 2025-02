Milano, sparatoria in panetteria e uomo in fuga: un morto e un ferito gravissimo

Indagini serrate dopo la sparatoria avvenuta in una panetteria in piazzale Gambara: un vero e proprio agguato compiuto da un uomo in fuga

Un morto e un ferito in condizioni gravissime raggiunti dai proiettili esplosi da una terza persona che si è poi data alla fuga. Il tutto è avvenuto nella città di Milano, in una panetteria di piazzale Gambara in quello che sembra essere un vero e proprio agguato ed in merito al quale sono serrate le indagini avviate nelle scorse ore. Intanto è caccia all’uomo, cercando di raccogliere indizi ed elementi tali da riuscire ad individuarlo e assicurarlo alla giustizia.

Agguato a Milano, uomo spara a due persone: un morto e un ferito

La vittima è un 49enne di origine ucraina: si trovava all’interno di un panificio-pasticceria dove si sarebbe trattenuto, in compagnia di una donna e di un amico di 26enne (il ferito grave) per oltre un’ora prima che un terzo uomo facesse irruzione all’interno del locale aprendo il fuoco. Sei colpi sarebbero stati esplosi, contro i due uomini, utilizzando una pistola calibro 38; due di essi hanno raggiunto la vittima, Ivan Disar, al fianco, provocandone il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale.

Gli altri due hanno raggiunto P.K. I soccorritori lo hanno trasportato in condizioni gravissime e già intubato all’ospedale San Carlo: la prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i mezzi della Scientifica per raccogliere i rilievi e la polizia ha avviato le indagini: il panettiere è stato a lungo ascoltato ma pare che si trovasse nel retrobottega quando la sparatoria ha avuto inizio. Sono state anche raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare ad identificare il killer.