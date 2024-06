La Principessa Kate Middlenton ha scritto una commovente lettera alle guardie irlandesi in occasione delle prove del Trooping the Colour

Sono state direttamente le guardie irlandesi a condividere su X la commovente lettera ricevuta in occasione delle prove principali del Trooping the Colour. Il mittente è Kate Middleton, colonello onorario della guardia che però non avrà occasione di partecipare alla manifestazione a causa del passo indietro fatto, per motivi di salute, dai propri impegni pubblici. Buckingham Palace ha annunciato lo scorso maggio che la Principessa non avrebbe preso parte alla manifestazione.

Kate Middlenton rompe il silenzio con una lettera alle guardie irlandesi

La Principessa Kate Middleton continua a stare lontano dai riflettori, affrontando in privato il difficile momento della malattia, e anche se si è allontanata dal suo ruolo pubblico, questo 8 giugno ha preferito condividere pubblicamente, tramite una lettera alle guardie irlandesi, le sue scuse per la mancata partecipazione alle prove principali del Trooping the Colour, la parata organizzata per il compleanno di Re Carlo.

Kate Middleton ha il ruolo di colonnello onorario delle guardie irlandesi, formazione che sarà alla guida del corteo per i festeggiamenti del compleanno del Re per quest’anno, occasione in cui è possibile presentare solo una bandiera alla volta. La Principessa Kate normalmente avrebbe fatto il saluto alle guardie irlandesi una settimana prima della parata a Londra, ma Buckingham Palace ha annunciato il mese scorso che la Principessa non avrebbe preso parte alla manifestazione.

Ecco cosa c’è scritto nella commovente lettera di Kate Middlenton alle guardie irlandesi

È stata condivisa su X direttamente dalle guardie irlandesi la commovente lettera in cui la Principessa del Galles Kate Middleton si è detta orgogliosa dell’intero reggimento. La lettera, scritta in occasione del Trooping the Colour, la parata organizzata per il compleanno di Re Carlo.

“Apprezzo tutti coloro che quest’anno si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero perfette– ha scritto Kate Middleton– Essere il vostro Colonnello rimane per me un grande onore, e mi dispiace molto non poter fare il consueto saluto alla cerimonia di quest’anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, anche se spero di essere presto in grado di di tornare al mio ruolo. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti“. La principessa ha poi concluso la lettera firmandosi “Colonnello Catherine“.

