Giorgia Meloni ha espresso il suo punto di vista sulla pace al summit per la pace in Ucraina a Zurigo, Svizzera, aperta da Volodymyr Zelensky e con la partecipazione di Antonio Tajani.

Le parole di Giorgia Meloni a Zelensky: “Pace non significa resa”

Nel suo intervento, Meloni ha chiarito che la pace non dovrebbe essere confusa con la sottomissione, rispondendo implicitamente alle posizioni suggerite da Putin. Ha sottolineato l’impegno dell’Italia nel promuovere un futuro di pace e libertà per l’Ucraina, assicurando il pieno sostegno del paese per il tempo necessario.

Meloni ha ribadito l’importanza di mantenere la solidarietà internazionale verso l’Ucraina e ha enfatizzato che l’Italia continuerà a giocare un ruolo attivo in questo impegno.

Giorgia Meloni al summit: “Pace non significa resa”

La premier ha citato l’incontro del G7 sotto la presidenza italiana come esempio di come la comunità internazionale possa collaborare per affrontare le sfide globali e sostenere l’Ucraina in vari settori critici, tra cui la sicurezza nucleare e alimentare.

Durante il summit è stata evidenziata l’importanza della dimensione umana, con un focus particolare sulla restituzione dei bambini ucraini, un tema dibattuto per garantire il loro benessere e il loro ritorno sicuro. La premier Giorgia Meloni ha concluso con un appello all’unità e alla collaborazione internazionale per costruire su quanto discusso nel vertice e per sostenere un futuro prospero e sicuro per l’Ucraina.