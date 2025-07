Sono giorni di angoscia per la famiglia di Loredana Elena Chimu, la donna di 41anni che è scomparsa da sabato 28 giugno da Livorno assieme ai due figli piccoli, di 2 e 9 anni. Le ultime notizie sulle ricerche.

Loredana Elena Chimu, scomparsa con i suoi due figli da Livorno: ricerche senza sosta

Loredana Elena Chimu, 41 anni, di origini rumene, alta 1,65 cm, occhi marroni, capelli lunghi e marroni, un tatuaggio di una tigre sul braccio destro, una fenice e altri tatuaggi visibili, è scomparsa da Livorno sabato 28 giugno 2025 assieme ai due figli piccoli, Francesco di 2 anni e Leonardo di 9.

Da quel giorno di mamma e figli si sono perse le tracce, il telefono di Loredana è stato agganciato per l’ultima volta a Torino, si teme ora che la donna possa essere fuggita all’estero. A “Chi l’Ha Visto?” è intervenuto il padre del più grande, ecco cosa ha rivelato.

Loredana Elena Chimu, scomparsa con i suoi due figli da Livorno: l’appello del padre dei bambini

Da sabato 28 giugno si sono perse le tracce di Loredana Elena Chimu e dei suoi due figli, Francesco e Leonardi, di 2 e 9 anni. Il padre di quest’ultimo si è rivolto a “Chi l’Ha Visto?” e ha raccontato che Leonardo gli aveva mandato un messaggio dicendoli che la mamma li stava portando al Lunapark. Poi da allora nessuna notizia: “sapevo che erano in una località vicino a Livorno. Leonardo mi ha scritto che li portava al Lunapark. Poi i telefoni sono stati spenti. Siamo andati a cercarli e abbiamo visto che la casa di Loredana era vuota.” La donna si scopre che aveva messo tutti in vendita prima di sparire, come se appunto la fuga fosse stata premeditata. Loredana inoltre aveva chiesto un prestito ad amici di Torino che però si sono rifiutati. Il padre di Leonardo infine ammette di essere molto preoccupato e chiede alla donna di tornare a casa.