Torino, esplosione in un appartamento: cinque feriti, una persona manca all...

Intervento dei vigili del fuoco di Torino in via Nizza dalle 3:15 per un’esplosione e incendio. Si scava tra le macerie.

Notte di paura a Torino, dove un’esplosione avvenuta intorno alle 3:15 ha scosso un palazzo in via Nizza 389, innescando un incendio che ha coinvolto anche alcuni appartamenti vicini. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore tra le fiamme e le macerie. Al momento si contano diversi feriti e una persona risulta dispersa, mentre proseguono le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’edificio.

Esplosione in un appartamento a Torino: cinque feriti

A partire dalle 3:15 di questa mattina, i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti in via Nizza 389 a seguito di una violenta esplosione in un appartamento, che ha provocato un incendio esteso anche ad altre abitazioni nello stesso edificio.

Cinque persone sono rimaste ferite: si tratta di tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato ustioni gravi. Le squadre di soccorso stanno inoltre cercando un’altra persona, attualmente dispersa.

Esplosione in un appartamento a Torino: si scava tra le macerie

Sul luogo dell’incidente sono giunte otto squadre dei vigili del fuoco, tuttora al lavoro tra le macerie per individuare un possibile disperso. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e comprendono lo spegnimento dei focolai residui, la bonifica dell’area e la messa in sicurezza dello stabile.

La deflagrazione ha provocato il crollo parziale di alcune strutture interne, mentre i frammenti dell’esplosione sono stati proiettati in strada, danneggiando diversi veicoli parcheggiati lungo il marciapiede.

Le cause dell’esplosione restano al momento da chiarire e saranno oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti e dei tecnici specializzati.