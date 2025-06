Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 12 giugno 2025, al Politecnico di Milano di via Mancinelli. Il laboratorio di chimica è stato infatti evacuato per rischio esplosione. Ecco cosa è successo.

Paura al Politecnico di Milano, evacuato il laboratorio di chimica: “Rischio esplosione”

Pomeriggio di paura al Politecnico di Milano di via Mancinelli.

Dopo la rottura di un frigo, è stato necessario evacuare il laboratorio di chimica e tutta l’area interessata per rischio esplosione. All’interno del frigo che si è rotto sono infatti contenuti circa cinque grammi di sali di diazonio, sostanza che deve essere conservata sotto i 5 gradi. Col frigo rotto questi sali potrebbero quindi creare una deflagrazione. Il personale tecnico e gli studenti presenti sono stati fatti uscire dall’edificio al fine di mettere in sicurezza l’area e procedere con le operazioni di bonifica del frigo. Al termine della bonifica i sali verranno fatti brillare. Sul posto sono giunti subito sia i Vigili del Fuoco sia gli artificieri.

Secondo incidente in otto giorni

Come abbiamo visto è stato un pomeriggio di paura al Politecnico di Milano dopo la rottura di un frigo che conteneva sali di diazonio. Solamente una settimana fa, una ricercatrice di 54 anni del Politecnico ha perso un pollice dopo lo scoppio di un’ampolla, mentre stava maneggiando acido ipofosforoso e sali di azoto in un laboratorio in via Mancinelli.