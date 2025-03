Quali sono le migliori università del mondo nel 2025? La classifica sorprende, scopriamola insieme.

Migliori università al mondo 2025: i dati presi in esame

Ogni anni viene pubblicata la nuova classifica delle università migliori al mondo, e la QS World University Rankings by Subjers 2025 è stata appena diramata. La classifica viene redatta in base a una analisi comparativa indipendente sulle performance di oltre 1.700 atenei, in 100 Paesi e territori, in 55 discipline accademiche e in 5 ampie aree di studio. Ad esempio, per gli studio classici, è La Sapienza di Roma la prima al mondo. Ma andiamo ora a scoprire la classifica.

Migliori università al mondo 2025: la classifica aggiornata sorprende

Diciamo subito che, al livello globale, l’Italia si posiziona al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero di università classificate. Nella nuova edizione del QS sono infatti ben 56 le università italiane, con un totale di 632 piazzamenti nelle classifiche di 55 discipline accademiche. Come detto, per gli studi classici La Sapienza si conferma al primo posto al mondo, mentre il Politecnico di Milano è al sesto posto mondiale in Design, settimo in Architettura e ventunesimo in Ingegneria. A sorpresa, al nono posto per Storia dell’Arte troviamo l’università IUAV di Venezia. Tra le migliori università italiane al mondo troviamo anche la Bocconi per il Marketing e gli studi di Economia e Gestione e la Scuola Normale Superiore di Pisa per gli studi classici e la storia antica. Ma, qual è l’università migliore al mondo? Vince, aggiudicandosi il primo posto in ben 19 discipline, l’università di Harvard, seguita, con 12 discipline, dal Mit Massachusetts Institute of Technology. In conclusione, i risultati della classifica vedono le università statunitensi in testa con 32 discipline, seguite dal Regno Unito con 18. Singapore è al terzo posto per numero di piazzamenti nella top ten.