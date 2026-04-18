Dimissioni di Lazaridis e riunione di ND per affrontare la crisi

La crisi politica esplosa attorno a Makarios Lazaridis ha assunto in pochi giorni contorni nazionali, mischiando dubbi amministrativi e tensioni interne al partito di governo. Dopo aver difeso pubblicamente le sue scelte e il proprio curriculum, Lazaridis ha annunciato la sua decisione di dimettersi per evitare che le polemiche distraessero l’attività del ministero.

Nelle dichiarazioni rese alla stampa ha negato comportamenti illeciti, definendo gli attacchi come calunnie e riferendosi in modo critico agli avversari politici. Contestualmente ha offerto però la restituzione con interessi di eventuali somme ritenute indebitamente erogate, una mossa che sposta il confronto anche sul piano della responsabilità finanziaria.

La vicenda include elementi amministrativi che meritano chiarimenti: il titolo che Lazaridis aveva presentato proveniva dal College of Southeastern Europe, un istituto privato ormai inattivo i cui titoli non erano stati riconosciuti come equivalenti a una laurea dalle autorità competenti.

Al momento della sua prima nomina amministrativa la valutazione dei documenti avvenne secondo procedure ufficiali e, secondo Lazaridis, lo collocò nella categoria di personale esecutivo (DE) piuttosto che in ruoli che richiedono qualifiche universitarie. In parallelo, è emerso che la carica lasciata da Lazaridis al suo ingresso nell’ufficio dell’allora ministro fu coperta dalla moglie, un dettaglio che ha alimentato ulteriori sospetti sulla gestione delle nomine.

La difesa pubblica e le richieste di rimborso

Nella sua replica ufficiale, Makarios Lazaridis ha cercato di mettere ordine tra aspetti legali e percezioni pubbliche, annunciando l’intenzione di chiedere formalmente il recupero con interessi di qualsiasi pagamento che risultasse ingiustificato. Ha inoltre presentato scuse per alcune uscite mediatiche giudicate poco opportune, spiegando che non riflettevano i suoi valori né quelli della formazione politica a cui appartiene. Sul piano procedurale, ha ricordato che le nomine di collaboratori speciali rientrano nell’ambito delle facoltà dei ministri e che tali incarichi cessano automaticamente con la fine del mandato dell’ufficio che li ha nominati. Con questa argomentazione ha voluto sottolineare come alcune scelte fossero il frutto di prassi consolidate e non di scorrettezze intenzionali.

Documenti, autorizzazioni e classificazioni

Il nodo centrale resta il riconoscimento del titolo: secondo le verifiche amministrative compiute all’epoca, la documentazione presentata non ricevette il parere di equivalenza dall’ente nazionale competente, la DIKATSA, e perciò non consentì di accedere a incarichi che richiedono una laurea. In questo contesto Lazaridis è stato inquadrato in ruoli compatibili con un diploma di scuola superiore e successivamente assegnato alla categoria DE presso la pubblica amministrazione. Nel suo comunicato ha anche puntualizzato che la nomina di sua moglie a incarichi successivi avvenne dopo la sua uscita dalla segreteria generale e che quella decisione fu autonoma, ribadendo la volontà di piena trasparenza sui fatti.

Reazioni politiche e impatto sul governo

Le dimissioni hanno provocato reazioni nette dell’opposizione e malumori interni al partito di governo: il principale schieramento rivale ha attaccato duramente l’esecutivo, sostenendo che la vicenda mette in luce fragilità nel controllo delle nomine e nella gestione del personale. Anche dentro ND si sono registrate tensioni, tanto che il leader del partito e Primo Ministro ha convocato il gruppo parlamentare per discutere più temi sensibili, incluse richieste di sollevamento dell’immunità parlamentare per tredici deputati collegate alle indagini su sovvenzioni agricole. La mossa ha lo scopo di coordinare la risposta politica e di valutare azioni di contenimento del danno reputazionale prima di sessioni decisive in parlamento.

Nomine interne e strategia del partito

Nel quadro delle contromisure, il premier ha proceduto a rinnovare alcuni incarichi di rappresentanza parlamentare nominando un nuovo portavoce, mentre un altro posto rimane vacante in attesa dell’esito di procedimenti giudiziari in corso. Il partito sostiene di confidare nella legittimità delle procedure e auspica che le contestazioni vengano chiarite da accertamenti formali. Sul piano pratico, resta aperto il tema dei rimborsi e della verifica amministrativa, elementi che decideranno in gran parte il destino politico di chi è coinvolto e l’eventuale recupero di somme erogate. La vicenda, in ogni caso, rilancia il dibattito pubblico su trasparenza, pratiche di nomina e controllo interno.