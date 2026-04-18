Roma, 18 apr. (askanews) – Esibizione a sorpresa di Achille Lauro a Fontana di Trevi a Roma. La performance è stata organizzata per celebrare il primo anniversario del suo ultimo album nella città simbolo del progetto e l’uscita della nuova versione speciale “Comuni Immortali” ora disponibile.Nel corso dell’esibizione ha eseguito alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Amor, Incoscienti Giovani, Comuni Immortali (focus track della nuova versione) e Amore Disperato.Ad accompagnarlo, Boss Doms, Gregorio Calculli e Daniele Nelli.