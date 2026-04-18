Sanchez: democrazia non scontata, pericoloso normalizzare uso forza

Barcellona, 18 apr. (askanews) – L”a democrazia non può essere data per scontata. Assistiamo ad attacchi al sistema multilaterale, a un susseguirsi di tentativi di mettere in discussione le norme del diritto internazionale e a una pericolosa normalizzazione del ricorso alla forza”. Lo ha detto Pedro Sanchez da Barcellona in occasione del forum denominato “In difesa della democrazia”, che ha riunito i leader della sinistra.

Fra loro anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.”All’interno delle nostre società cresce la disuguaglianza, mentre la disinformazione mina la fiducia nei governi e, di conseguenza, nelle nostre istituzioni democratiche”, ha detto.