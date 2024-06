Zelensky: "Summit storico". Oltre 100 delegazioni in Svizzera al Vertice Glob...

Volodymyr Zelensky l'ha definito un summit storico. In Svizzera sono oltre 100 le delegazioni per il Vertice Globale per la Pace.

Si è aperto questo pomeriggio a Lucerna il Vertice Globale per la Pace organizzato dal governo di Berna, dove oltre 100 delegazioni e 57 leader provenienti da tutto il mondo si riuniscono per fare il punto sul conflitto tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky l’ha definito un vertice storico e un’occasione unica per dare davvero spazio alla diplomazia.

Si è aperto oggi e andrà avanti fino a domani il Vertice per la Pace a Lucerna, organizzato dal governo svizzero per cercare una soluzione diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina. Presenti 57 capi e rappresentanti di governo, inclusa Giorgia Meloni per l’Italia, e circa un centinaio di delegazioni provenienti da tutto il mondo.

Grandi assenti all’evento i rappresentanti di Mosca, che hanno dichiarato tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Non vogliamo comunicare nulla a loro. Vogliamo riunirci la prossima volta per un evento più sostanziale e costruttivo“. Manca anche la Cina, che alla vigilia del summit in Svizzera aveva invitato, tramite il vice rappresentante permanente della Cina presso l’Onu Geng Shuang, “la Russia e l’Ucraina a incontrarsi a metà strada e ad avviare tempestivamente i colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco e la fine della guerra“.

Summit in Svizzera. Zelensky: “Vertice storico”. USA annunciano 1,5 miliardi di dollari per Kiev

“Il Vertice Globale per la Pace inizia con la registrazione di 100 Stati e organizzazioni internazionali provenienti da tutti i continenti e da tutte le parti del mondo, che rappresentano prospettive diverse ma unite dal rispetto del diritto internazionale e l’uno dall’altro.- scrive su X Volodymyr Zelensky in occasione del summit a Lucerna, e continua- Insieme stiamo facendo il primo passo verso una pace giusta, basata sulla Carta delle Nazioni Unite e sui principi fondamentali del diritto internazionale“.

Al summit partecipa in vece del Presidente USA Biden la sua vice Kamala Harris che ha già annunciato, tramite una nota diffusa dalla Casa Bianca, che gli Stati Uniti forniranno 1,5 miliardi di dollari attraverso lo Usaid e il Dipartimento di Stato per continuare a dare il proprio sostegno alla popolazione ucraina dal punto di vista civile.

