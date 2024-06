La notizia è stata pubblicata da diversi media, sia ucraini, sia americani. Nella giornata di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza.

G7, bilaterale Biden-Zelensky: l’accordo sulla sicurezza

Nella giornata di giovedì, nell’ambito di una riunione del G7, i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza. Si tratta di un accordo esecutivo (e non dunque un Trattato) che durerà 10 anni e che prevede, in caso di attacco contro Kiev, una rapida consultazione con la controparte americana, per decidere velocemente la strategia difensiva da mettere in atto. Un punto importante dell’accordo siglato ieri, invece, consiste nella conferma di una maggiore cooperazione nella produzione di armi e di attrezzature militari.

G7, bilaterale Biden-Zelensky: l’adesione alla Nato dell’Ucraina

A questo si aggiunge anche un ulteriore sbocco sul futuro per l’Ucraina, perché nel testo si fa anche riferimento all’adesione di Kiev alla Nato: “L’accordo rappresenta un passo in avanti verso l’eventuale adesione dell’Ucraina alla Nato“.