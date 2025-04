Incendio devastante in Malaysia: la rottura del gasdotto provoca fiamme visibili a chilometri di distanza

Nella giornata di oggi, martedì 1 aprile, in mattinata, un grave incendio ha colpito un’area nei pressi di Kuala Lumpur, in Malaysia, causando una gigantesca fiammata, visibile a distanza di chilometri.

L’incendio che ne è conseguito si è diffuso infatti anche a più di 50 case nelle vicinanze. Decine le persone che sono rimaste ferite, ustionate o intossicate a causa dei fumi emanati e molte sono state ricoverate. La causa dell’incendio è riconducibile alla rottura di un gasdotto. Attualmente non risulta che l’incendio abbia causato morti, sebbene molti tra i feriti versano in condizioni molto gravi. Alcuni degli edifici che si trovano nelle vicinanze del gasdotto sono ormai inaccessibili a causa delle fiamme. Al loro interno, inoltre, non si esclude che potrebbero esserci delle persone intrappolate.

I soccorsi e i danni dopo il disastro

La compagnia petrolifera statale, Petronas, ha bloccato il passaggio del gas nella conduttura, e trascorse alcune ore dal suo inizio l’incendio ha iniziato a perdere di intensità. Tuttavia, le fiamme hanno già lasciato dietro di sé una scia di devastazione. Nel frattempo, continuano le operazioni di soccorso, e si sta cercando di stabilire le cause esatte della rottura e di valutare i danni effettivi causati dal disastro.