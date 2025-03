Un attacco mirato contro Tesla

La notte scorsa, un incendio devastante ha colpito una concessionaria Tesla situata nella periferia di Roma, precisamente in via Serracapriola, nella zona di Torrenova. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno distrutto ben 17 auto elettriche, lasciando dietro di sé solo rottami e cenere. Le autorità stanno indagando su quello che sembra essere un atto doloso, con la Digos già al lavoro per identificare i colpevoli.

Le indagini e le immagini di videosorveglianza

Le forze dell’ordine hanno avviato un’analisi approfondita delle immagini del circuito di videosorveglianza per cercare di ricostruire la dinamica dell’incendio. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti, ma il danno economico per la concessionaria è significativo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e hanno effettuato rilievi sul posto, cercando di raccogliere prove utili per le indagini.

Reazioni e dichiarazioni

Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha definito l’incendio un atto di “terrorismo”, evidenziando la crescente tensione e ostilità nei confronti della sua azienda. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha espresso il suo sostegno a Musk attraverso un post su X, denunciando l’odio ingiustificato contro la casa automobilistica e sottolineando l’importanza di porre fine a questa stagione di conflitto. Le parole di Salvini riflettono un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza delle aziende innovative in Italia.

Un contesto di crescente ostilità

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di tensioni e attacchi contro le aziende tecnologiche e sostenibili. La crescente popolarità delle auto elettriche ha portato a un aumento della polarizzazione tra sostenitori e detrattori della transizione ecologica. Mentre molti vedono in Tesla un simbolo di innovazione e progresso, altri manifestano resistenza e ostilità, spesso sfociando in atti vandalici e incendi dolosi. La situazione richiede una riflessione profonda sulle dinamiche sociali e culturali che alimentano tali comportamenti.