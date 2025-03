Falconara Marittima, incendio con esplosione alla raffineria Api: le cause

Un’esplosione ha squarciato la quiete notturna, seguita da un incendio che si è propagato rapidamente all’interno della raffineria Api di Falconara Marittima. Erano circa le 22:30 ieri sera, venerdì 21 marzo, quando le fiamme hanno iniziato a divampare, generando preoccupazione tra i residenti e richiedendo un immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Jesi, Senigallia e Ancona. L’incendio è stato domato e, fortunatamente, non si sarebbero registrati feriti.

Nell’area, però, si è diffuso un intenso odore di idrocarburi, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere via Flaminia per motivi di sicurezza.

Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, le fiamme si sono sviluppate nella sezione dedicata alla lavorazione del gasolio. Gli impianti coinvolti erano stati riattivati da pochi giorni, dopo un periodo di manutenzione.

“L’incendio è stato domato e non ha coinvolto i serbatoi. La conferma più importante è che non ci sono feriti. Sono presente sul posto insieme alla Giunta, Protezione Civile, la nostra Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine. Mi sono confrontata subito con il Direttore dello stabilimento Sciascia ed ll Vice Prefetto. Le attività negli altri impianti proseguono regolarmente. Le autorità competenti sono state informate e sono in corso le verifiche per accertare le cause”, ha dichiarato il sindaco Stefania Signorini, come riportato da AnconaToday.