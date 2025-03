Dramma a Montecatini Terme, nel pistoiese, dove un incendio ha devastato l’abitazione di una coppia. Le fiamme si sono propagate all’interno di un appartamento situato in un condominio di otto piani. Il fuoco sarebbe scoppiato in una camera da letto, al secondo piano del palazzo.

A partire dall’1.30, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenute per spegnere un incendio in un appartamento di un condominio di otto piani. Le fiamme hanno interessato una stanza adibita a camera da letto, situata al secondo piano.

All’arrivo dei soccorsi, con due squadre provenienti da Montecatini e Pistoia e un’autoscala, le fiamme erano visibili dalla finestra della stanza. L’incendio è stato rapidamente contenuto sia dall’interno che dall’esterno dell’edificio.

Per precauzione, è stato evacuato un nucleo familiare di tre persone, assistite dal Comune. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Montecatini Terme, il sindaco e la polizia municipale. Nelle prossime ore le indagini proseguiranno per chiarire le cause e la dinamica dell’incendio, nel tentativo di far luce sulla drammatica vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Incendio a Montecatini Terme: tragedia in un condominio, due morti

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, per l’uomo e la donna all’interno dell’abitazione non c’era più nulla da fare. Fabio Civale, di 60 anni, e sua madre Maria Teresa Civale, di 85 anni, sono stati trovati senza vita, probabilmente a causa dell’asfissia provocata dal fumo che aveva invaso l’appartamento.