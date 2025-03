L’aeroporto di Heathrow a Londra sta affrontando gravi disagi a causa di un blackout provocato da un incendio in una vicina sottostazione elettrica. Heathrow, principale aeroporto del Regno Unito e uno dei più trafficati d’Europa, è un nodo fondamentale per i voli internazionali.

Incendio a Heathrow: blackout totale paralizza l’aeroporto di Londra

Le fiamme hanno colpito una sottostazione elettrica, causando il blocco dell’operatività dell’aeroporto. Oltre a 16.300 abitazioni senza elettricità, circa 150 persone sono state evacuate dalla zona di Hayes, ovest di Londra, a causa dell’incendio.

È stato istituito un cordone di sicurezza di 200 metri e i residenti sono stati avvisati di tenere chiuse porte e finestre per il fumo. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, come riporta la BBC citando il fornitore di energia Scottish and Southern Electricity Networks.

“I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e non si sa quando la corrente potrà essere ripristinata”, ha affermato un portavoce di Heathrow.

Nel frattempo, la società che gestisce lo scalo ha consigliato ai passeggeri di evitare di recarsi in aeroporto e di contattare la propria compagnia aerea per ulteriori informazioni, scusandosi per l’inconveniente.

Incendio a Heathrow, blackout totale: voli cancellati

La società di gestione ha spiegato che, per garantire la sicurezza di passeggeri e personale, l’aeroporto rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo. Sono almeno 1.351 i voli cancellati a Heathrow, secondo il servizio di tracciamento FlightRadar24. La compagnia aerea British Airways ha definito l’impatto dell’incendio come “significativo”.