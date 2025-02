Ciampino, incendio doloso: arrestato 36enne per attentato alla sicurezza dei ...

Ciampino, incendio doloso: arrestato 36enne per attentato alla sicurezza dei ...

Fermato a Ciampino un georgiano per incendio doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti e altri reati dopo il rogo di questa mattina.

Le fiamme sono state innescate da un uomo di nazionalità georgiana, fermato con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, incendio doloso, danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’aeroporto di Ciampino ha subito uno stop ai voli per alcune ore, prima di riprendere la normale operatività.

Incendio doloso all’aeroporto di Ciampino: arrestato un uomo

Un uomo è accusato di aver appiccato un incendio questa mattina, intorno alle 7, all’aeroporto di Ciampino, causando il blocco temporaneo del traffico aereo.

Dopo aver spintonato un dipendente, l’uomo è entrato nei locali al piano terra. Un controllore di volo ha dato l’allarme e la Polaria è intervenuta bloccandolo mentre appiccava il fuoco a mobili e apparecchiature vicino all’ingresso. L’incendio, divampato in un ufficio al primo piano della torre di controllo di Ciampino, è stato rapidamente domato dai Vigili del Fuoco con il supporto delle squadre aeroportuali.

L’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo ha assicurato che le apparecchiature essenziali per la gestione del traffico aereo non hanno riportato danni. Nel primo pomeriggio, con il ripristino delle attività della torre di controllo, i voli sono ripresi regolarmente. Anche Aeroporti di Roma ha confermato il ritorno alla piena operatività dello scalo.

Incendio doloso all’aeroporto di Ciampino: il commento del ministro Salvini

“Dopo i fatti che hanno colpito le ferrovie nelle scorse settimane, questa mattina all’aeroporto di Ciampino un altro gravissimo episodio di danneggiamento: un incendio alla torre di controllo appiccato da un immigrato senza fissa dimora arrivato pochi giorni fa nel nostro Paese, con pesanti disagi per tutto il sistema italiano dei trasporti e migliaia di lavoratori e passeggeri danneggiati. Il responsabile è stato fermato, ora serve che venga fatta chiarezza al più presto”.

La Polaria sta ancora verificando la dinamica dell’incidente, anche grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Sarà inoltre necessario accertare se ci sono state eventuali lacune nei sistemi e nei protocolli di sicurezza dello scalo.