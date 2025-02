Incendio in un appartamento nel Milanese: 13enne tratto in salvo dai vigili d...

Ieri, poco prima di mezzogiorno, un incendio ha interessato un appartamento a Pioltello, nel Milanese. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, salvando un ragazzo di 13 anni rimasto intrappolato sul balcone all’ottavo piano.

Incendio in appartamento nel Milanese: vigili del fuoco salvano 13enne

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di sabato 1° febbraio, per un incendio all’ottavo piano di un condominio in via Cilea, al quartiere Satellite. Sul posto sono intervenuti tre autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. Grazie alla tempestiva azione dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate rapidamente, evitando che il fuoco si propagasse nell’edificio.

Il giovane, che si era rifugiato sul balcone dell’appartamento coinvolto, è stato messo in salvo e affidato alle cure dei sanitari. Sebbene non abbia riportato conseguenze fisiche, ha subito un forte shock a causa dell’accaduto.

Incendio in appartamento nel Milanese: le indagini

I Vigili del fuoco sono rimasti sul luogo dell’incidente per eseguire operazioni di bonifica e assicurarsi che la situazione fosse completamente sotto controllo.

In queste ore sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio, che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti del condominio. Le autorità stanno esaminando attentamente la scena per capire se si sia trattato di un corto circuito, di un guasto tecnico o di altre cause, mentre i residenti, ancora scossi dall’accaduto, restano in attesa di chiarimenti.