Nel pomeriggio, intorno alle 16:30, un incendio è divampato in una palazzina di via Claudia Augusta a Bolzano. Le fiamme hanno coinvolto il sottotetto e il tetto dell’edificio, che ospita numerosi appartamenti. L’incendio ha generato una colonna di fumo denso, visibile anche a chilometri di distanza, allarmando i residenti e i passanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’incendio si sarebbe sviluppato in un alloggio disabitato, all’interno di una palazzina, spesso utilizzato come riparo di fortuna dai senzatetto. Le operazioni di spegnimento sono scattate immediatamente, con i vigili del fuoco al lavoro per contenere il rogo e prevenire danni maggiori.

Non ci sarebbero feriti, ma per motivi di sicurezza è scattata l’evacuazione dell’edificio per prevenire eventuali rischi. Nel frattempo, sono stati attuati interventi per gestire i disagi alla circolazione causati dall’incendio.

Incendio in una palazzina a Bolzano: le indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio. Al momento, gli esperti stanno esaminando il luogo del rogo per raccogliere indizi e capire se si tratti di un incidente, di un atto doloso o di un guasto tecnico.