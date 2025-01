Lodi Vecchio in fiamme: grande incendio danneggia gravemente due capannoni

Grande incendio a Lodi Vecchio durante la notte. Le fiamme hanno coinvolto due capannoni, ma l’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha evitato danni alle imprese circostanti.

Emergenza a Lodi Vecchio: grande incendio avvolge due capannoni

Un grande incendio ha colpito, intorno all’1:15 di questa notte, un capannone industriale in viale Europa, a Lodi Vecchio. Le fiamme hanno prima raggiunto una struttura piena di pallet in legno, per poi estendersi a un altro capannone contenente materiale tessile.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che, notato il fumo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Fortunatamente, al momento dell’incendio, le aziende erano chiuse, evitando così il rischio di persone coinvolte.

I Vigili del Fuoco del Comando di Lodi sono giunti rapidamente sul posto, con l’aiuto del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano e dei colleghi di Melegnano. Alle 7.45 di oggi, domenica 19 gennaio, i pompieri erano ancora sul posto a lavorare per spegnere la minacciosa combustione.

Grande incendio avvolge due capannoni: danni ingenti

I danni, ancora in fase di valutazione, sono stati rilevanti, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco si è riusciti a impedire che le fiamme coinvolgessero anche le aziende circostanti.

Al momento, l’origine dell’incendio rimane sconosciuta. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine, che indagheranno per chiarire la causa dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.