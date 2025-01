Esplosione e incendio in una fabbrica di pile a Trissino, il Comune: "Non apr...

Incendio a Trissino, Vicenza: il deposito di una fabbrica di pile e batterie è andato in fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco

Poco prima delle 15 di oggi, giovedì 16 gennaio, un incendio di grave entità è divampato nella zona industriale di Trissino, presso la Mendeleev Srl, azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori. Il Comune ha diffuso un avviso sui social, esortando i cittadini a rimanere in casa.

Trissino, esplosione e incendio in una fabbrica di pile: la nota del Comune

Una serie di esplosioni ha scosso la zona industriale di Trissino, in provincia di Vicenza, causando paura tra i residenti e i lavoratori. Le testimonianze video diffuse sui social mostrano una colonna di fumo nero sollevarsi dal sito dell’incendio, seguita da una sequenza di forti esplosioni.

Attualmente non è possibile confermare se ci siano persone coinvolte, e al momento non ci sono notizie di feriti.

L’evento ha portato il Comune di Trissino a condividere un messaggio sui social:

“I pompieri hanno l’incendio sottocotrollo. Il Sindaco chiede in via PRECUZIONALE di tenere chiuse porte e finestre”.

In merito alla viabilità viene aggiunto:

“Considerato che la strada provinciale SP 87 viale dell’Industria è chiusa al traffico in entrambe le direzioni si consiglia di evitare il passaggio per la grande rotatoria del Leone e prendere vie alternative”.

Trissino, esplosione e incendio in una fabbrica di pile: i primi soccorsi

I Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi sono giunti sul luogo per mettere in sicurezza l’area e accertarsi della presenza di eventuali feriti o danni alle strutture. Le autorità stanno ora indagando sull’origine dell’incidente e sull’entità dei danni, mentre le informazioni restano parziali e sono ancora in fase di conferma.