Un pomeriggio di paura a Trieste

Nel pomeriggio di ieri, un principio di incendio ha colpito la scuola secondaria di primo grado Giuseppe Caprin, situata nel rione di Valmaura a Trieste. L’episodio ha destato preoccupazione tra genitori e residenti, ma fortunatamente si è concluso senza feriti. La situazione è stata gestita in modo tempestivo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto segnalazioni di una colonna di fumo nero proveniente dal tetto dell’istituto.

Intervento dei vigili del fuoco

Le squadre di soccorso, arrivate sul posto con due mezzi e un’autoscala, hanno immediatamente verificato la situazione. Gli operai presenti sul cantiere stavano già tentando di spegnere le fiamme che avevano interessato alcuni pannelli isolanti del tetto. I pompieri hanno proseguito le operazioni di spegnimento e bonifica, assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi per la struttura e per le persone presenti.

Evacuazione in sicurezza

Secondo il piano di emergenza della scuola, gli alunni di una classe che si trovavano all’interno dell’edificio sono stati evacuati in modo ordinato. Dopo circa venti minuti, gli studenti hanno potuto rientrare nelle aule, rassicurati dalla presenza del personale scolastico e dei soccorritori. La prontezza delle operazioni ha permesso di gestire la situazione senza creare panico tra i ragazzi e il personale docente.

Indagini in corso

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La polizia locale e il personale sanitario sono stati presenti sul luogo per garantire la sicurezza e il supporto necessario. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto persone, ma ha messo in evidenza l’importanza di avere piani di emergenza ben definiti nelle scuole.