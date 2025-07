Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquilla giornata lungo la Gardesana, una delle arterie più frequentate e panoramiche della zona di Brescia. Lo scontro tra una moto e un’auto ha avuto conseguenze drammatiche, segnando la perdita di una giovane vita. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento, mentre la comunità locale resta profondamente scossa dall’accaduto.

Incidente sulla Gardesana: moto contro auto

Un drammatico incidente si è verificato intorno alle 17:45 di ieri lungo la Gardesana, al confine tra i comuni di Gargnano e Toscolano Maderno, nei pressi della Casa Cantoniera. A perdere la vita è stato un motociclista di 30 anni, residente a Limone sul Garda. Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen station wagon con a bordo due turisti danesi e la moto del giovane, entrambi diretti verso nord.

Secondo una prima ricostruzione, la moto ha impattato violentemente contro il lato sinistro dell’auto, che stava svoltando a sinistra in via Golf. L’urto è stato così forte da sbalzare il motociclista dalla sella, facendolo finire contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo di due ambulanze e dell’elisoccorso, per il centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Toscolano e Gargnano, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La Gardesana è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alle 19:40.

Incidente sulla Gardesana: moto contro auto, vittima identificata

A perdere la vita è stato Sebastiano Bertera, 30 anni, residente a Limone sul Garda. Ne piangono la scomparsa il padre e due sorelle.