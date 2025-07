Incidente a Bocale, Reggio Calabria: carabiniere travolto in moto da un automobilista ubriaco e senza patente. Indagini in corso.

Tragedia sulla strada a Bocale, frazione di Reggio Calabria. Un grave incidente ha causato la morte del carabiniere Davide Squillaci, 47 anni, travolto mentre era in moto da un’auto guidata da un uomo risultato ubriaco e privo di patente. La dinamica dell’impatto e le condizioni irregolari del conducente hanno suscitato sconcerto e indignazione nella comunità.

Reggio Calabria, morto in incidente tra moto e auto: chi era il carabiniere

Davide Squillaci, carabiniere in servizio presso il reparto scorte, ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente stradale mentre era fuori servizio. L’uomo, 47 anni, si trovava a bordo della sua moto quando, lungo via Nazionale, nella zona sud di Reggio Calabria, è stato centrato da una Toyota Yaris. L’impatto è stato violentissimo: Squillaci è stato scaraventato sull’asfalto e non ha avuto scampo.

Reggio Calabria, morto carabiniere in incidente tra moto e auto: arrestato il conducente

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. È stato informato il magistrato di turno, che ha disposto gli esami tossicologici sul conducente dell’auto.

Dagli accertamenti è emerso che l’automobilista era alla guida in stato di ebbrezza e con la patente scaduta da circa un anno. In seguito ai risultati dei test e alle prime evidenze raccolte, il 35enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari.