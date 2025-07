All’alba, due auto si sono scontrate sulla statale 410 dir vicino a Naro, ad Agrigento, in un tragico incidente.

Un grave incidente stradale ha scosso questa mattina la provincia di Agrigento. Due auto si sono scontrate violentemente sulla statale 410 dir, nei pressi di Naro, causando un bilancio tragico. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause dello scontro.

Disagi e deviazioni sulla viabilità: la statale 410 chiusa temporaneamente

A seguito dell’incidente, la strada statale 410 Dir “Di Naro” è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 3,450, in località Naro. Per limitare i disagi, è stata istituita una viabilità alternativa: chi viaggia verso Palermo deve utilizzare la strada provinciale 20 e la statale 186, mentre chi si dirige verso Sciacca segue la statale 186 e la provinciale 20. Il traffico nella zona è stato deviato anche sulla strada provinciale 78.

Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per coordinare i soccorsi e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Agrigento, incidente stradale drammatico: bilancio tragico

In una curva, poco prima di un rettilineo, due automobili si sono scontrate violentemente, causando il ribaltamento di una delle vetture. Il bilancio è grave: un uomo, cittadino rumeno residente a Canicattì, è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

In un primo momento si segnalavano quattro feriti, tra cui un giovane di Naro con numerose fratture, trasferito in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Successivamente, il bilancio si è aggravato: due persone sono decedute e i feriti sono diventati tre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Naro, supportati dal nucleo Radiomobile di Licata, diverse ambulanze e i vigili del fuoco per prestare soccorso e avviare le indagini.