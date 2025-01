La friggitrice ad aria esplode e scatena un incendio in casa: il dramma di un...

Il 24 gennaio 2025, Angel Carpenter, 23 anni, di Bridgnorth, Inghilterra, ha ricevuto una telefonata mentre era al lavoro: un vicino l’ha avvertita che la sua casa stava bruciando. Al suo arrivo, ha trovato l’abitazione completamente distrutta. L’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico, che ha innescato l’esplosione di una friggitrice ad aria.

Friggitrice ad aria esplode e incendia la casa

I vigili del fuoco di Bridgnorth hanno riferito che l’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico che ha provocato l’esplosione della friggitrice ad aria collegata alla rete. Le fiamme sono state successivamente spente dall’acqua fuoriuscita dalle tubature che sono esplose a causa del calore. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, ma hanno dichiarato l’abitazione inabitabile senza interventi di ristrutturazione.

“Avrei dovuto stipulare un’assicurazione contro gli incendi o un’assicurazione sulla casa. Non ci pensi. Non sembra reale. Sembra un sogno. Tutto ciò su cui ho lavorato nella mia vita, era dentro casa. Ho perso tutto“, ha raccontata Angel a DailyMail.

Friggitrice ad aria esplode e incendia la casa: la richiesta della giovane 23enne

Emma Carpenter, madre della 23enne, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sua figlia. Ha spiegato che Angel è una mamma single che cresce da sola la piccola Frankie, lavorando con impegno per garantire una casa sicura per entrambe.