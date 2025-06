Base americana in Qatar evacuata, voli dirottati: allarme attacco dall'Iran

Fonti interne, riportate da Fox News, parlano di un possibile attacco imminente dall'Iran alla base USA in Qatar. I primi aggiornamenti.

La tv statunitense Fox News aveva segnalato, citando fonti riservate, la minaccia di un attacco “imminente” dall’Iran alla base militare USA in Qatar. Ora l’attacco è iniziato, scatenando un’allerta internazionale e alimentando forti preoccupazioni per un possibile aumento delle tensioni geopolitiche nella regione mediorientale. Ecco gli ultimi sviluppi.

Iran pronto a colpire: evacuata base USA in Qatar, voli dirottati

La televisione statunitense Fox, citando fonti anonime, ha segnalato una minaccia di attacco «imminente» contro la base americana di Al-Udeid, situata in Qatar. In risposta, l’ambasciata USA nel Paese del Golfo ha diramato un avviso urgente invitando tutti i cittadini americani a restare nelle loro abitazioni fino a nuove disposizioni.

Nel messaggio ufficiale, la rappresentanza diplomatica precisa che tale precauzione è adottata per eccesso di cautela e non fornisce ulteriori dettagli sulla natura della minaccia. Gli Stati Uniti si stanno preparando a eventuali ritorsioni dopo i recenti bombardamenti sui tre principali impianti nucleari iraniani, un’azione che ha ulteriormente aggravato le tensioni tra Washington e Teheran.

La base di Al-Udeid, che rappresenta la più grande struttura militare USA nella regione, ospita circa 10.000 militari ed è sede del quartier generale avanzato del Comando Centrale americano. Inoltre, ha svolto un ruolo fondamentale nelle missioni militari in Iraq, Afghanistan e Siria. Inaugurata nel 1996 con un investimento di circa un miliardo di dollari, ospita una flotta di quasi 100 velivoli, rappresentando un centro operativo di primaria importanza per gli Stati Uniti nella regione.

Secondo le prime informazioni, i dati di FlightRadar evidenziano già un cambiamento nelle rotte di alcuni voli diretti a Doha, che stanno deviando in risposta alle tensioni in corso negli aeroporti di Doha-Hamad, Manama e Damman.

L’aeroporto Hamad International di Doha, riconosciuto come un hub cruciale a livello mondiale, collega le principali rotte tra Europa, Asia e Africa. Nel territorio qatariota si trova inoltre la base militare statunitense di Al Udeid, la più grande e strategica installazione degli USA nell’intera regione, fulcro vitale per le operazioni americane in Medio Oriente.

Iniziato l’attacco dall’Iran contro la base USA in Qatar