La friggitrice ad aria è un elettrodomestico molto versatile, ma soprattutto semplice da utilizzare. È però così sana come dicono? Sicuramente bisogna fare attenzione ad alcuni alimenti cancerogeni e errori da evitare.

Friggitrice ad aria: errori da evitare

La friggitrice ad aria non è altro che un piccolo forno elettrico che riesce a raggiungere alte temperature in poco tempo, ma è proprio in questa caratteristica che si nascondono potenziali pericoli per la salute di ogni cittadino che la utilizza.

Dunque, non si dovrebbe mai impostare la temperatura al di sopra di 180°: per un medesimo risultato culinario basterà prolungare la cottura di qualche minuto.

Friggitrice ad aria: gli alimenti cancerogeni

Utilizzando temperature troppo alte, soprattutto con alcuni alimenti c’è il rischio che questi ultimi possano diventare addirittura cancerogeni.

Patatine e panificati, infatti, se sottoposti a temperature oltre i 200 gradi, producono una sostanza chiamata acrilammide, una sostanza chimica classificata ad alto rischio di tossicità per gli umani.

Inoltre, il cestello è rivestito con sostanze chimiche che lo rendono antiaderente, anch’esse pericolose per la salute. A tal proposito, gli esperti consigliano l’utilizzo della carta forno compostabile.

I rischi per la salute

In merito ai rischi per la salute a causa dell’assunzione di acrilammide, l’associazione italiana per la ricerca contro il cancro (AIRC) ha dichiarato che, l’acrilammide è una sostanza associata all’aumento delle probabilità di sviluppare il cancro e altre forme tumorali, ma dovrebbe essere assunta in quantità enormi, difficili da raggiungere se si parla del cibo e della cottura a 200 gradi degli alimenti contenenti amido.

Dunque, l’invito resta comunque quello di fare molta attenzione per evitare qualunque rischio.