Friggitrice ad aria: consigli per un acquisto sicuro

La friggitrice ad aria cuoce gli alimenti in modo sano ed è utile in molte occasioni. Vediamo come sceglierla.

Una friggitrice ad aria non può mai essere una scelta casuale e, sebbene in commercio è possibile trovare modelli diversi di friggitrice ad aria, non tutti i modelli sono uguali. Per capire quale modello sia quello più adatto alle proprie esigenze è necessario valutare il proprio budget e l’uso che si intende fare con la friggitrice ad aria.

Friggitrice ad aria

Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata molto popolare, soprattutto perché considerata l’alternativa più valida e salutare alla frittura tradizionale. In effetti, è proprio così. Tuttavia, cuocere gli alimenti in una friggitrice ad aria non è solo più salutare, ma anche più rapido e divertente. In termini di consumo energetico, poi, c’è da dire che le friggitrici ad aria hanno un costo molto più contenuto rispetto al forno e le friggitrici di un tempo.

Se siete giunti fino a questo punto è perché siete davvero interessati all’acquisto di una friggitrice ad aria e, dunque, non vi resta che proseguire con la lettura per capire quanti modelli di friggitrice ad aria esistono, quali sono i vantaggi e dove acquistare il modello che meglio si adatta alle vostre esigenze, le vostre necessità e il vostro budget.

Friggitrice ad aria: quali sono i modelli

Esistono modelli diversi di friggitrice ad aria, il più classico è la friggitrice ad aria così come la conosciamo e, probabilmente, questo è anche il modello più diffuso, l’altro è il fornetto ad aria, così chiamato perché è molto più simile ad un forno, di dimensioni però più piccole e molto più veloce nella cottura degli alimenti.

Ogni modello di friggitrice ad aria è dotato di accessori diversi. Quelli della classica friggitrice ad aria si rimuovono facilmente per una pulizia più accurata e, anzi, di solito, questi possono anche essere lavati in lavastoviglie. Lo stesso discorso vale per il fornetto ad aria che, tuttavia, è dotato di molti più accessori.

Le differenze tra i due modelli principali non finiscono qui. La classica friggitrice ad aria impiega più tempo per la cottura degli alimenti ed occupa anche più spazio. Il fornetto ad aria, invece, è più piccolo e cuoce gli alimenti in modo più rapido.

Friggitrice ad aria: i modelli di Amazon

Non esiste un modello di friggitrice ad aria che è migliore di un altro perché tutto dipenderà dalle vostre esigenze, così come pure dovrà essere una vostra scelta la dimensione della vostra friggitrice ad aria. Tuttavia, se siete arrivati fino a questo punto è perché avete già le idee chiare e, allora, non vi resta che dare uno sguardo ai modelli migliori di friggitrice ad aria che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi

Il cestello della friggitrice ad aria è talmente capiente da consentire di cucinare per una famiglia di 3-5 persone. Il fatto che sia estraibile, poi, rende il suo lavaggio pratico e semplice, cosa che non si può certo dire delle vecchie friggitrici. Ideale per la cottura di tutti gli alimenti, questa friggitrice ad aria presenta diversi programmi di cottura e, con il ricettario incluso, sarà possibile sbizzarrirsi in cucina veramente tanto, anche con ricette personalizzate.

Moulinex Friggitrice ad Aria, 4,2 Litri, Easy Fry Deluxe, 1500W, Friggitrice Senza Olio con 8 Modalità Preimpostate

Passiamo adesso ad un modello di friggitrice ad aria leggermente più capiente del modello precedente. Tuttavia, le funzioni presenti in questo modello non differiscono poi dalle funzioni presenti nel modello precedente. Gli accessori della friggitrice ad aria sono completamente estraibili e facilmente lavabili. Questo modello dispone di otto programmi di cottura ed una modalità touchscreen.

Programmi, Finestra,1700 W Timer e Temperatura Regolabili 75-205℃,ricette cartacee

Come ultimo modello, ve ne proponiamo uno in linea con i modelli precedenti, ma con ben dodici diversi programmi di cottura. Tuttavia, anche in questo caso, la pulizia della friggitrice ad aria e dei suoi accessori, tutti estraibili, è pratica e veloce. Con l’acquisto della friggitrice ad aria si avrà l’accesso sia al ricettario cartaceo che a quello virtuale, tramite App apposita.

