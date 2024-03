Tra gli erogatori di servizi extra rete di prodotti petroliferi, Q8 Quaser rappresenta una delle realtà più affidabili e attente alle esigenze dei clienti. Nata dall’unione di quattro società con una solida esperienza nel settore, Q8 Quaser si occupa del rifornimento diretto di prodotti extra-rete, ovvero tutti quei prodotti petroliferi al di fuori delle tradizionali reti di distributori, e si impegna a fornire soluzioni energetiche alle imprese e all’industria in diversi settori di mercato.

Un approfondimento su Q8 Quaser

La missione di Q8 Quaser si orienta verso l’impegno nei confronti dei clienti, con l’obiettivo di fornire un’ampia gamma di prodotti che spazia dalla fornitura di carburanti per imprese, settore marino e condomini, fino a progetti di riqualificazione energetica.

Caratterizzata da un approccio “cliente-centrico”, che si traduce in un’offerta versatile e attenta alle più recenti innovazioni del settore, Q8 Quaser è specializzata nella commercializzazione e distribuzione di carburanti e combustibili e fornisce supporto a industrie, rivenditori, società di servizi, Pubbliche Amministrazioni, Piccole e Medie Imprese e consumatori finali.

Q8 Quaser offre una serie di servizi dedicati ad imprese e all’industria, in diversi settori di mercato come quello del Consumo, della Rivendita e delle White Pumps, garantendo un’offerta caratterizzata dalle migliori soluzioni, capaci di rispondere alle esigenze di ogni azienda, sia che si tratti del rifornimento di una flotta di veicoli, sia la produzione di energia elettrica o l’alimentazione di impianti di riscaldamento.

Per di più, la qualità dei prodotti Q8 Quaser, solidamente fondata su decenni di esperienza nel settore degli idrocarburi, è testimoniata dalla capacità di commercializzazione di oltre 3 milioni di tonnellate di prodotti ogni anno. La sua presenza capillare, garantita da oltre 40 basi di carico distribuite su tutto il territorio, assicura una flessibilità totale e la possibilità di offrire soluzioni ottimali, in linea con le specifiche esigenze dei clienti.

Per una maggiore comprensione scopri i Servizi Extra-Rete di Q8 Quaser, così da ottenere una panoramica completa dell’offerta.

Verso un futuro più sostenibile

Oltre alla distribuzione di prodotti petroliferi, Q8 Quaser si distingue per la sua presenza attiva nel mercato dell’efficientamento energetico attraverso MyEnergyQ8. Obiettivo dell’offerta è quello di aiutare aziende e consumatori finali a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali degli edifici attraverso l’impiego di tecnologie innovative, che abbattono i consumi energetici e ne aumentano l’efficienza, riducendo di conseguenza i costi energetici e incrementando il valore degli immobili.

Gestione semplice e su misura

Tutti questi elementi mostrano come la cura e la qualità del servizio dedicato alla clientela rappresentino un elemento fondamentale nel garantire un rapporto solido e duraturo con i clienti. In quest’ottica, l’innovazione rappresenta un elemento trainante per Q8 Quaser, che per migliorare e semplificare processi e servizi ha sviluppato un’app e un portale web esclusivi. Consentono il controllo completo di ogni fase, dalla gestione degli ordini alla visualizzazione dei dati finanziari, in ogni momento e da qualsiasi luogo. Questi strumenti sono stati pensati per soddisfare le diverse necessità delle aziende clienti, offrendo soluzioni su misura utili a semplificare le operazioni quotidiane.

Q8 Quaser si presenta quindi come un partner affidabile per chiunque cerchi soluzioni efficienti e di alta qualità. La combinazione di servizi dedicati, prodotti di eccellenza e un impegno costante verso l’innovazione non solo la posiziona al vertice del settore, ma è indicativa di una costante ricerca a migliorarsi, per garantire un servizio semplice e sicuro.