Navigare tra Eleganza e Avventura: Special Charter e l’Esclusività delle Isole Sarde

In questo contesto unico, Special Charter emerge come partner ideale per chi sogna di esplorare il mare in modo esclusivo, grazie a un servizio di noleggio imbarcazioni che coniuga precisione e soddisfazione degli ospiti.

L’azienda si avvale di un gruppo di esperti con pluriennale esperienza nel settore marittimo, sia come operatori che come appassionati di navigazione. Questa sinergia ha permesso di sviluppare un portafoglio su misura per le esigenze della clientela, proponendo soluzioni adattabili, supporto personalizzato e una flotta curata nei minimi dettagli.

La gamma variegata e moderna comprende yacht di pregio, motoscafi scoperti, gommoni maxi rib, gozzi d’epoca, imbarcazioni per la pesca, jet ski e dispositivi subacquei come i seabob, tutti disponibili con o senza skipper. Ogni assetto è selezionato per rispondere a criteri elevati di qualità, sicurezza e comfort, garantendo un livello di esperienza impeccabile.

«L’obiettivo di Special Charter è stato permettere a chiunque di scoprire le bellezze del mare sardo, senza compromessi sull’eleganza e la professionalità», spiegano i fondatori Valentino Bua ed Emanuela Perra. «Siamo convinti che ogni ospite debba poter scegliere la barca perfetta per le proprie occasioni, accompagnato da un servizio che si distingue per attenzione e competenza».

Dalle giornate dinamiche con gli amici ai tour romantici, fino ai percorsi esclusivi lungo le coste dell’isola, il team offre consulenza su misura e tariffe vantaggiose, guidando i clienti verso soluzioni uniche.

Per chi desidera un’esperienza distintiva nell’isola sarda, Special Charter propone il noleggio di imbarcazioni a Porto Cervo, una formula studiata per unire libertà di movimento, brividi indimenticabili e un’eleganza senza eguali, in uno dei gioielli più apprezzati del Mar Mediterraneo.