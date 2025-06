Mosche in casa a giugno: perché aumentano e come liberarsene

La presenza delle mosche in casa è comune e, durante i mesi estivi, tende anche ad essere massiccia, a causa dell’aumento delle temperature e dell’umidità. Sebbene questi parassiti abbiano vita breve, si riproducono rapidamente e in gran numero. Più che allontanarle da casa, quindi, la soluzione migliore sarebbe quella di impedire loro l’accesso.

La presenza delle mosche in casa non è solo fastidiosa, ma anche rischiosa per la salute. Questi insetti sono potenziali vettori di malattie, trasportando germi e batteri da superfici contaminate.

Uno dei modi principali con cui diffondono agenti patogeni è il loro metodo di alimentazione: sputano saliva carica di germi sulle superfici e la risucchiano mentre si nutrono. Questo comportamento può contaminare cibo e ambienti domestici, rendendoli antigienici e pericolosi.

Inoltre, posandosi su feci, rifiuti e altre sostanze contaminate, le mosche raccolgono batteri e virus. Quando poi si spostano su alimenti o utensili, possono trasmettere malattie come dissenteria bacillare, epatite, febbre tifoide e altre infezioni gastrointestinali.

Mosche in casa a giugno: consigli

Durante la stagione estiva, la presenza delle mosche in casa può aumentare perché, a causa delle temperature elevate, lasciamo porte e finestre aperte, invitando così questi insetti che, attratti anche dall’odore del cibo e da un ambiente caldo e umido, sono solo alla ricerca di un riparo, del cibo e di acqua.

Il primo passo per un ambiente domestico libero da mosche è una pulizia regolare e approfondita. Pulisci a fondo gli scarichi, rimuovi ogni residuo di cibo e svuota frequentemente i contenitori della raccolta differenziata e dell’organico, assicurandoti che siano sempre ben chiusi con il loro coperchio.

Inoltre, è importante ispezionare regolarmente la casa alla ricerca di crepe o fessure intorno a porte, finestre e lungo le pareti e di sigillarle immediatamente per bloccare ogni via d’accesso. Infine, l’installazione di zanzariere su porte e finestre è un’ottima soluzione, ma assicurati che aderiscano perfettamente e che le loro maglie siano sufficientemente piccole da impedire il passaggio degli insetti.

Mosche in casa a giugno: miglior rimedio naturale

Oltre alle buone pratiche di prevenzione, l’utilizzo di Ecopest rappresenta un valido aiuto per tenere lontane le mosche. Questo dispositivo tecnologico di nuova generazione impiega ultrasuoni a bassa frequenza per allontanare le mosche dalle nostre abitazioni e impedirne l’ingresso.

Con un raggio d’azione di 250 mq, Ecopest è adatto ad un uso sia interno che esterno ed è una soluzione ecologica e a basso impatto ambientale. Per una protezione continua, consigliamo di mantenerlo acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La ricarica avviene tramite una comune presa USB inclusa nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

