Usa calano poker ai Mondiali, Paraguay battuto 4-1

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Gli Stati Uniti battono 4-1 il Paraguay oggi, sabato 13 giugno, nel match valido per la prima giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026. A Los Angeles, i padroni di casa sbloccano il risultato al 7′ con l’autorete di Bobadilla. Balogun raddoppia al 31′ e firma il tris nel recupero del primo tempo. Il Paraguay accorcia le distanze al 71′ con Mauricio.

Il poker degli Usa è completato nel recupero da Reyna.

Pronti, via e gli Stati Uniti sfondano. Pulisic si accende e mette al centro un pallone che manda in tilt la difesa del Paraguay: Bobadilla interviene in maniera maldestra, deviazione e autogol che vale l’1-0 per gli Usa al 7′. I padroni di casa controllano il match e concedono il bis al 28′: Pulisic ispira, Adams rifinisce, Balogun segna.

Tutto inutile, però, per il fuorigioco che vizia l’inizio dell’azione.

E’ tutto regolare, invece, al 31′. Pulisic, sempre lui, affonda tra le maglie della difesa avversaria. L’attaccante del Milan offre il pallone a Balogun che ringrazia e timbra il cartellino con una conclusione precisa: 2-0.

Non c’è partita e il sipario virtuale cala sul match nel quinto minuto di recupero del primo tempo.

Tillman serve in profondità Balogun, l’attaccante controlla e spara di sinistro: 3-0 e game over prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo, gli Stati Uniti abbassano il ritmo e il Paraguay può provare ad abbozzare una reazione. Il gol della bandiera arriva al 73′. Mauricio si inserisce nell’area dei padroni di casa e fa centro con un diagonale mancino rasoterra: 3-1.

L’ultima perla del match è firmata da Reyna al 98′. Splendida conclusione di esterno destro dal limite, palla a fil di palo e 4-1.

Gli Stati Uniti, dopo il debutto vittorioso, torneranno in campo venerdì 19 giugno alle ore 21 italiane contro l’Australia. Il Paraguay invece sfiderà la Turchia sabato 20 giugno. alle 5 ora italiane.

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