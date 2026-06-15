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In Uk divieto totale dei social per i minori di 16 anni, l'annuncio di Starmer

In Uk divieto totale dei social per i minori di 16 anni, l'annuncio di Starmer

(Adnkronos) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che "il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 ...

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(Adnkronos) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l’imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che “il governo vieterà l’accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni”. 

L’imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.

“I divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri”, ha affermato un portavoce di YouTube in una dichiarazione. 

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