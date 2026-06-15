Addio ad Anne Schedeen, la mamma della sitcom 'Alf': aveva 77 anni

(Adnkronos) - E' morta all'età di 77 anni Anne Schedeen, attrice statunitense ricordata soprattutto per il ruolo di Kate Tanner nella popolare sitcom 'Alf', andata in onda tra il 1986 e il 1990. La notizia della scomparsa, avvenuta domenic 14 giugno, è stata annunciata dalla famiglia attraverso ...

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E’ morta all’età di 77 anni Anne Schedeen, attrice statunitense ricordata soprattutto per il ruolo di Kate Tanner nella popolare sitcom ‘Alf’, andata in onda tra il 1986 e il 1990. La notizia della scomparsa, avvenuta domenic 14 giugno, è stata annunciata dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’attrice, come riporta l’Adnkronos.

Le cause del decesso non sono state rese note.

“Con il cuore più pesante condividiamo che Anne è morta serenamente”, si legge nel messaggio. “Lascia un’eredità straordinaria fatta di energia creativa, umorismo brillante, amore per la famiglia, adorazione per i cagnolini, passione per i mercatini dell’usato e per le belle stori”». La famiglia ha ricordato anche il suo talento artistico, dalle sculture ai dipinti a olio, fino ai gioielli realizzati a mano.

Anche il suo agente, Tom Markley, presidente e amministratore delegato della Metropolitan Talent Agency, ha confermato la notizia: “Anne era una vera artista e un’amica. Una persona unica. Mi mancherà”.

Nata come Luanne Ruth Schedeen l’8 gennaio 1949 nei pressi di Portland, in Oregon, crebbe in una fattoria e sviluppò molto presto la passione per la recitazione.

In un’intervista raccontò di aver iniziato a recitare all’età di sei anni utilizzando come ‘attori’ teiere e fiori. Dopo gli studi e le prime esperienze teatrali tra Oregon e Hawaii, si trasferì a New York per tentare la carriera professionistica. Gli inizi non furono semplici. Prima del successo lavorò come commessa e modella, partecipando anche a produzioni teatrali estive e spot pubblicitari. La svolta arrivò con un contratto per gli Universal Studios, che le aprì le porte della televisione americana. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta apparve in numerose serie televisive di successo, tra cui ‘Marcus Welby’, ‘Squadra emergenza’, ‘Tre cuori in affitto’, ‘Il profumo del successo’, ‘Simon & Simon’ e ‘La signora in giallo’. Sul grande schermo recitò in film come ‘Embryo’ (1976) e ‘Omicidio a New Orleans’ (1996).

La consacrazione arrivò però con ‘Alf’, la sitcom che raccontava le avventure di un alieno irriverente precipitato nel garage della famiglia Tanner nella periferia californiana. Schedeen interpretò la madre di famiglia Kate Tanner in tutti i 101 episodi della serie, diventando uno dei volti più amati della televisione americana dell’epoca. L’attrice raccontò in seguito di essersi innamorata immediatamente del progetto: “Quando lessi la sceneggiatura pensai che fosse davvero divertente. Quell’alieno mi faceva ridere”.

Tuttavia, negli anni successivi descrisse il lavoro sul set come “un incubo tecnico”, spiegando che le riprese delle scene con il pupazzo di Alf erano particolarmente lente e complesse. In un’intervista a ‘People’ definì la produzione “una grande famiglia disfunzionale”. Dopo la conclusione della sitcom continuò a lavorare in televisione, partecipando a produzioni come ‘Perry Mason: Omicidio sull’asfalto’, ‘Splendida e mortale’ e ‘Giudice Amy’, prima di allontanarsi progressivamente dalle scene. Anne Schedeen era sposata con l’attore e produttore Christopher Barrett. (di Paolo Martini)

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