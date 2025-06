Blatte in casa a giugno: perché aumentano e come liberarsene

Blatte in casa a giugno: perché aumentano e come liberarsene

Le blatte in casa sono fastidiose, ma anche un pericolo per la nostra salute. Ecco come allontanarle.

Le blatte sono tra gli insetti più resistenti e fastidiosi che possiamo trovare in casa nei mesi caldi. Con l’aumento delle temperature, proliferano rapidamente, diventando un problema difficile da gestire. Scopriamo perché la loro presenza cresce a giugno, quali rischi comportano e come allontanarle con rimedi efficaci e naturali.

La presenza delle blatte in casa non solo è fastidiosa, ma può rappresentare anche un rischio per la nostra salute, dato che trasportano batteri e contaminano il nostro cibo. Individuare quali sono le ragioni che attirano le blatte in casa e i metodi che ci possono aiutare a tenerle lontane è fondamentale per prevenire una loro invasione.

Caldo e umidità, tipici di giugno e dell’estate in generale, favoriscono, ad esempio, la loro presenza. In questo periodo le blatte sono particolarmente attive nella ricerca di cibo, acqua e rifugi bui dove nascondersi e riprodursi. Le porte e le finestre aperte, l’odore forte del cibo e gli ambienti umidi costituiscono un ulteriore fattore di attrazione.

Blatte in casa a giugno: come eliminarle

È raro che in casa si trovi una sola blatta, dato che, di solito, ce ne sono molte di più, ben nascoste e pronte ad uscire quando ne hanno l’occasione. La loro presenza non è necessariamente indice di scarsa igiene, ma una pulizia insufficiente può peggiorare il problema.

Pulire regolarmente la casa è fondamentale per tenere le blatte lontane, ma è evidente che, oltre a spolverare e passare l’aspirapolvere, bisogna prestare particolare attenzione anche alla cucina, eliminando subito residui di cibo e conservandolo in contenitori ermetici, e al bagno, in genere molto umido.

Per ridurre l’umidità, un fattore chiave che favorisce la presenza delle blatte, si può ricorrere a un deumidificatore, utile per mantenere gli ambienti più asciutti. Inoltre, poiché durante l’estate porte e finestre rimangono spesso aperte, l’installazione di zanzariere può essere un’ottima soluzione per impedire l’ingresso degli insetti.

Blatte in casa a giugno: miglior rimedio naturale

Adottare queste accortezze è fondamentale per impedire alle blatte di entrare in casa o per allontanarle una volta entrate. Tuttavia, non sempre queste strategie si rivelano efficaci ed è necessario investire su soluzioni più funzionali, come Ecopest, che oltre ad allontanare e tenere lontani insetti e parassiti, tutela anche la nostra salute e quella dei nostri animali domestici perché non utilizza ingredienti chimici.

Ecopest, infatti, è un dispositivo tecnologico di nuova generazione che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, allontana e mantiene le blatte lontane da noi e dalle nostre case, producendo un basso impatto economico e ambientale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Adatto ad un uso interno ed esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Per un risultato ottimale, si consiglia di lasciare Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.