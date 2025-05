Formiche volanti: che cosa sono e come eliminarle con i rimedi naturali

Le formiche volanti sono insetti molto fastidiosi, che possono entrare in casa, invadere i giardini e i balconi e posarsi ovunque capiti, tende solari, porte, finestre e panni stesi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cosa sono le formiche volanti e come allontanarle con i rimedi naturali.

Formiche volanti

Le formiche volanti non sono una specie a parte, ma sono maschi e regine di varie specie di formiche comuni, che si dotano di ali per il cosiddetto “volo nuziale”, un rituale di accoppiamento per fondare nuove colonie.

In genere, le formiche volanti compaiono tra giugno e agosto, quando le giornate sono calde, ventilate e umide, specialmente, dopo un temporale, quando il terreno è morbido e l’aria è ricca di umidità. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico, negli ultimi anni, questi insetti iniziano a fare le loro prime apparizioni tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio.

Negli ultimi anni, il progressivo aumento delle temperature primaverili ha anticipato il momento dell’emergere delle formiche volanti. Le giornate di maggio, ormai sempre più simili a quelle estive, unite ai temporali primaverili, che creano un’umidità inaspettata, segnalano alle colonie che è tempo di riprodursi. Per questo, avvistare formiche volanti già a maggio è diventato sempre più comune, soprattutto nelle aree urbane e suburbane.

Formiche volanti: consigli

Le formiche volanti possono diventare un fastidio quando iniziano ad invadere balconi e abitazioni, soprattutto nelle giornate calde e umide. Per prevenire il loro ingresso in casa, è fondamentale adottare alcune semplici strategie. Innanzitutto, le zanzariere sono una barriera efficace contro questi insetti, impedendo loro di entrare dalle finestre e dalle porte. Un’altra accortezza importante è quella di sigillare eventuali fessure e crepe nelle pareti o negli infissi, punti di accesso spesso sottovalutati, ma utilizzati da questi insetti per infiltrarsi negli ambienti interni.

Pulire accuratamente e quotidianamente la casa è altrettanto importante, non solo per una questione di igiene personale, ma anche per prevenire la presenza di insetti e parassiti. Dopo i pasti, è fondamentale pulire ogni superficie ed evitare di lasciare alimenti esposti, conservandoli sempre in contenitori ben sigillati. Inoltre, in caso di umidità eccessiva, è consigliabile mantenere una buona ventilazione e, se necessario, utilizzare un deumidificatore per ridurne l’accumulo, scoraggiando così le formiche volanti dall’invadere gli ambienti domestici.

Formiche volanti: miglior rimedio naturale

