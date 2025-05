Cimici verdi: come riconoscerle e allontanarle

Le cimici verdi sono insetti innocui per l'uomo, ma vanno comunque allontanati da casa. Ecco come fare.

Le cimici verdi sono insetti che compaiono dalla primavera all’autunno, causando disagi in casa e nei giardini. Sebbene siano innocue per l’uomo, possono risultare fastidiose per il loro odore e dannose per le coltivazioni. Scopriamo insieme perché possiamo ritrovarcele anche in casa e come allontanarle con i rimedi naturali.

Cimici verdi

Nota anche come Nezara viridula, la cimice verde si riconosce facilmente per il suo colore brillante, forma appiattita e scudo caratteristico, tipico degli insetti eterotteri. Di 1-1,5 cm di lunghezza, è particolarmente attiva da maggio a ottobre, con un picco estivo nelle giornate più calde.

Tende a rifugiarsi in casa con l’arrivo dei primi freddi, ma può comparire anche in estate, soprattutto in ambienti con piante e frutta matura. La vegetazione e gli ortaggi, come peperoni, pomodori e legumi, sono, pertanto, un forte richiamo anche in casa.

Pur innocua per l’uomo, può risultare fastidiosa per il forte odore che emette se minacciata o schiacciata. Questa secrezione, prodotta da ghiandole specializzate, serve a dissuadere i predatori e rappresenta un efficace meccanismo di difesa.

Cimici verdi: consigli

Le cimici verdi possono risultare molto fastidiose, soprattutto quando invadono gli ambienti domestici alla ricerca di calore e riparo. Oltre al disagio che provocano, il loro odore pungente, rilasciato se si sentono minacciate, rende ancora più importante prevenire la loro presenza in casa.

Ecco alcune strategie efficaci per tenerle lontane:

Controllate periodicamente le prese d’aria, le porte e le finestre, avendo l’accortezza di sigillare eventuali crepe o fessure con del silicone o delle guarnizioni adesive;

con del silicone o delle guarnizioni adesive; Se installate delle zanzariere , assicuratevi che queste siano sempre integre e ben fissate così da impedire l’ingresso degli insetti;

, assicuratevi che queste siano sempre integre e ben fissate così da impedire l’ingresso degli insetti; Limitate l’ illuminazione esterna , poiché le cimici verdi sono attratte dalla luce artificiale e, pertanto, poca luce vicino alle porte o alle finestre potrebbe scoraggiare il loro ingresso;

, poiché le cimici verdi sono attratte dalla luce artificiale e, pertanto, poca luce vicino alle porte o alle finestre potrebbe scoraggiare il loro ingresso; Assicuratevi che le piante o la frutta matura siano lontani dagli ingressi perché questi insetti ne sono attratti e un loro posizionamento strategico aiuta a tenere la vostra casa sempre pulita e sicura.

Cimici verdi: miglior rimedio naturale

Le cimici verdi sono ospiti indesiderati che, con pochi accorgimenti, possono essere tenuti lontani da case e giardini. Sebbene le strategie menzionate in precedenza aiutino a ridurne la presenza, potrebbero non essere sempre sufficienti.

Se l’infestazione è massiccia, un’opzione efficace è Ecopest, un dispositivo tecnologico di nuova generazione che emette ultrasuoni a bassa frequenza, allontanando le cimici verdi e prevenendone la ricomparsa. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq e, ai fini di un risultato ottimale, il nostro consiglio è quello di lasciarlo acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.