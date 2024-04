Formiche in casa: i rimedi naturali efficaci

Capita che, mentre si è in casa o anche fuori sul terrazzo, di vedere una fila di formiche che vanno a cercare cibo e sostentamento. Per evitare che la loro invasione si diffonda è bene agire in anticipo con rimedi e soluzioni adeguate. Qui verifichiamo alcuni di questi metodi tutti naturali e non nocivi per la salute e l’incolumità di tutti.

Formiche in casa

le giornate di sole e i primi caldi hanno portato la presenza nel giardino, ma anche din casa di insetti molto piccoli, ma alquanto fastidiosi. Si tratta delle formiche esseri comuni che, sebbene siano di dimensioni piccole, risultano essere alquanto fastidiose dal momento che possono giungere nelle abitazioni in qualsiasi momento del giorno e della notte.

Questi esseri molto familiari e presenti nelle abitazioni per buona parte dell’anno possono risultare difficili da debellare e quindi allontanare. Le loro dimensioni molto piccole portano a nascondersi ovunque: tra le fessure e le crepe dei muri arrivando fino allo stipite delle porte, ma anche nelle dispense della cucina.

I luoghi dove si prepara il cibo come il soggiorno sono le aree predilette dalle formiche che trovano qui il loro sostentamento migliore. In casa possono trovare di tutto: dalle briciole del pane caduto in terra sino ad arrivare alle scorte di cibo passando poi per gli alimenti dolci magari non chiusi in modo ermetico.

Si consiglia poi di fare particolare attenzione alle lettiere o ciotole dei propri animali domestici: cani e gatti in particolare. Un po’ del cibo di questi animali può essere la preda degli insetti come le formiche che giungono magari sentendo l’odore.

Formiche in casa: soluzioni

A prescindere che le formiche arrivino dall’esterno o da un’intercapedine nel muro o da qualche altra fessura, è utile trovare le soluzioni e rimedi più adatti per tenerle lontane da casa e soprattutto dalla cucina. Per questa ragione, i prodotti naturali o anche ingredienti che si hanno in casa sono sicuramente il metodo migliore per questi esseri.

L’aceto da passare e strofinare nelle aree dove sono state avvistate sicuramente è un buon metodo. Basta infatti passarlo sul pavimento o nelle aree dove vi sono rimaste scorte di cibo o altri residui per far sì che non si avvicino dal momento che questo prodotto ha un odore forte che risulta essere inviso a questi insetti.

Un altro metodo altrettanto efficace e che tutti hanno in casa è il limone da spremere e diluire con un po’ d’acqua per poi inserirlo all’interno di una bottiglietta dotata di erogatore spray. Basta spruzzare poi questa miscela nei pressi della tana delle formiche impedendo così l’accesso a casa. Non bisogna poi dimenticare alcune spezie come cannella o chiodi di garofano da spargere nelle vicinanze.

Gli infusi di menta e di alloro sono altrettanto efficaci dal momento che proteggono le piante dall’arrivo di questi insetti. I fondi del caffè da spargere nelle aree dove sono state avvistate è un buon deterrente non solo per le formiche ma anche per tenere alla larga vari insetti che sono altrettanto fastidiosi.

Formiche in casa: dispositivo

Sebbene questi rimedi naturali siano consigliati e raccomandati per gestire e debellare le formiche in casa, è altrettanto utile ricorrere a dei metodi che sono maggiormente all’avanguardia. Un esempio in tal senso è proprio Ecopest Home, un repellente tecnologico che è una novità in quest’ambito, ma riconosciuto come si legge dalle testimonianze dei consumatori.

Un dispositivo che è innovativo e tecnologico che sfrutta l’azione dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che viaggiando a una certa velocità, arrivano ad allontanare questi insetti che captando il suono, non osano avvicinarsi a casa. Ha poi dimensioni piccole in modo da portarlo ovunque anche in vacanza.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Il raggio d’azione agisce su una superficie di massimo 250 metri quadrati garantendo quindi una buona protezione all’ambiente interno ed esterno della propria casa. Inoltre risulta sicuro sia per gli esseri umani, ma anche gli animali domestici. Ha un funzionamento molto facile poiché basta inserirlo in una presa di corrente affinché cominci ad agire.

Ecopest Home si distingue da altri repellenti in quanto ecologico, silenzioso e non fastidioso. I suoi benefici permettono di proteggersi da ogni insetto che può avvicinarsi a casa: zanzare, mosche, api, tarme, termiti del legno, cimici e anche i roditori.

L’ordine di questo repellente è ammesso soltanto sul sito ufficiale proprio perché esclusivo e originale. Bisogna inserire i dati nel modulo della pagina ufficiale del prodotto e attendere poi l’operatore che contatta per verificare tutte le informazioni fornite provvedendo all’evasione dell’ordine. Un dispositivo dal costo di 49,90€ per due confezioni, mentre il pagamento è con Paypal, carta di credito e i contanti al corriere.