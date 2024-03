Formiche in primavera: i consigli per allontanarle da casa

Le formiche iniziano ad affacciarsi con la primavera e possono entrare in casa nostra. Vediamo come allontanarle.

Le formiche in primavera sono ospiti indesiderati nelle nostre case e, sebbene non siamo ancora nel vivo della stagione, iniziare a pensare a dei modi per allontanarle e tenerle lontane già da adesso può essere una strategia efficace. Vediamo insieme come fare.

Formiche in primavera

La primavera è la stagione durante la quale la maggior parte degli insetti, formiche incluse, si risveglia dal letargo e cerca rifugio nelle nostre case, da un lato, per un posto caldo in cui trascorrere tranquille le giornate e trovare abbondanza di cibo, dall’altro, per uno spazio sicuro in cui riprodursi durante il loro ciclo riproduttivo.

Esistono specie diverse di formiche, con alcune che, tipicamente, amano vivere all’aperto e, con altre che, tipicamente, amano stare in casa, proprio con noi. Non tutte le specie di formiche sono uguali e la maggior parte, come quelle che più comunemente tendono ad invadere le nostre case, sono innocue per la salute dell’uomo.

Ciononostante, allontanare e tenere le formiche lontane dalle nostre case è importante ed è necessario adottare strategie specifiche già da adesso, che non siamo ancora nel pieno della stagione primaverile, per poter stare tranquilli quando il momento sarà arrivato.

Formiche in primavera: consigli

La primavera è la stagione delle formiche, sia per le alte temperature, che porteranno le formiche a cercare un rifugio in cui stare al fresco e trovare cibo, sia per le sue giornate di pioggia che, ancora meglio, saranno per le formiche un pretesto per invadere le nostre case e, ancora una volta, andare alla ricerca di spazi sicuri in cui trovare cibo e riparo.

La cucina è, probabilmente, lo spazio della casa che le formiche amano perché è proprio qui che troveranno sicuramente del cibo. Cosa fare, dunque? Sicuramente, sarà importante pulire bene la casa e, soprattutto la cucina, avendo cura di rimuovere fino all’ultimo residuo di cibo e conservare ciò che serve in contenitori ermetici o, comunque, ben sigillati. Se avete in casa animali domestici, vale la stessa regola. Eliminate fino all’ultimo residuo di cibo e, se vi sono perdite di acqua o zone della casa più umide, provvedete!

Formiche in primavera: miglior rimedio naturale

Nonostante le strategie sopra menzionate siano efficaci, dopo un po’ di tempo potrebbe succedere di vedere nuovamente le formiche in casa vostra. Questo perché, di solito, le formiche non sono mai da sole e, di conseguenza, se dopo averne eliminata qualcuna ne notate altre, molto probabilmente, in casa vostra o vicino casa vostra c’è una colonia e la soluzione migliore per mettersi al riparo è quella di fare affidamento su Ecopest, un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza allontanerà le formiche e ogni altro insetto nei paraggi, in modo efficace e senza arrecare alcun danno né agli insetti né alle persone che vivono in quella casa.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, può essere ricaricata attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Il dispositivo può essere utilizzato anche nel caso di invasione da parte di altri insetti.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.