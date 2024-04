Cimici da letto: come entrano in casa

Ci sono insetti che, sebbene non risultino particolarmente nocivi o dannosi, sono alquanto fastidiosi. Si tratta delle cimici da letto, insetti che si formano in modo rapido per poi sostare in camera da letto arrivando a invaderla. Vediamo come tenerli a distanza e quali sono i rimedi maggiormente efficaci per impedire l’accesso all’abitazione.

Cimici da letto

Si tratta di insetti alquanto infestanti chiamati in questo modo proprio perché tendono, come dice il nome, ovvero cimici da letto, a intrufolarsi nei letti e quindi in camera. Gli esemplari femmina sono in grado di deporre fino a un massimo di 500 uova durante il loro percorso vitale. Quindi sapere alcune informazioni risulta utile per debellarle.

Sono particolarmente amanti degli ambienti e delle aree calde ed ecco che questi insetti nel periodo autunnale invernale sono maggiormente presenti e prolifici. Tendono a radunarsi in nascondigli nascosti, ma nel momento in cui si spostano, ci sono alcune aree della casa da loro molto amate come gli stipiti delle porte oppure le cornici delle finestre.

Nelle ore notturne, quando comincia a farsi buio, ecco che le cimici da letto lasciano la loro abitazione solita per intrufolarsi nei letti, nelle doghe del materasso o nelle cuciture. Amano queste zone in quanto attratte dal calore umano e poi nutrendosi di sangue, si avvicinano proprio per riuscire a cibarsi e quindi a sostentarsi.

Si diffondono molto rapidamente ed è per questo che durante i viaggi sono maggiormente prolifiche. Non è un caso che le camere d’albergo siano preda di questi insetti. Le valigie, ma anche gli oggetti e mobili di seconda mano insieme ai vestiti dove si aggrappano per sostare sono alcune delle aree dove trovarle per poi giungere in casa.

Cimici da letto: come si formano

Gli insetti come le cimici da letto tendono ad attraversare diverse fasi e stadi nella loro vita. Prima di tutto, iniziano, come ogni insetto dalle uova che sono di colore biancastro dalle dimensioni molto piccole. In seguito all’incubazione, le uova cominciano a schiudersi rilasciando delle piccole cimici che passano vari stadi per poi giungere allo stadio ninfale.

In questo stadio ecco che cominciano pian piano a formarsi, crescere e svilupparsi. Una volta raggiunto lo stadio adulto, la loro forma cambia e assumono una dimensione piatta con colori che variano dal rosso al marrone. Vivono all’incirca nove mesi nutrendosi di sangue umano che succhiano la notte con punture e rossori visibili al mattino.

Le cimici da letto sono insetti che risultano essere visibili ispezionando il materasso o altre aree dove sono state. Facilmente intuibile la loro presenza per i segni rossi che possono giungere su braccia e gambe che sono le loro punture. Le punture sono molto simili a quelle di zanzare ma vicine tra loro e in fila retta.

Cimici da letto: soluzione tecnologica

