Alfonso Signorini è ormai da sei anni il padrone di casa del Grande Fratello ma, quanto ha guadagnato per tutte le sei edizioni? Scopriamolo insieme.

Alfonso Signorini e le sei edizioni del Grande Fratello

Quando ormai si pensa al Grande Fratello viene subito in mento Alfonso Signorini, padrone della casa più spiata d’Italia da ormai 6 anni.

Era il 2020 quando ha condotto il reality per la prima volta, proprio poco prima che scoppiasse la pandemia e che portò poi il GF alla chiusura anticipata. Poi ci sono state le edizioni segnate dalla vittorie di Tommaso Zorzi, Jessica Salassié, Nikita Pelizon, Perla Vatiero e infine l’ultima segnata dalla vittoria di Jessica Morlacchi. Ma, Signorini, quanto ha guadagnato?

Alfonso Signorini e i guadagni da record in 6 anni al Grande Fratello: l’indiscrezione

Alfonso Signorini, come si legge su Biccy.it, ha condotto fino a ora ben 247 puntate del Grande Fratello ma, quanto ha guadagnato? La risposta l’ha data l’esperto Gabriele Parpiglia che, su X, ha prima di tutto smentito l’indiscrezione apparsa su FanPage che sia stato proprio Signorini a voler dividere in due il reality la prossima stagione, rispondendo così: “sicuramente credeteci che ha rifiutato 22mila euro a puntata. Notizie misere, manco fosse in miniera.” Facendo qualche calcolo, se il cachet a puntata è rimasto uguale, Alfonso Signorini in 6 edizioni avrebbe percepito 5 milioni e 434mila euro.