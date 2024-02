Cimici da letto: come capire se sono in casa

Cimici da letto: come capire se sono in casa

Ci sono alcuni insetti che agiscono in maniera subdola e di cui è possibile accorgersi della presenza soltanto per via di rossori e pomfi sulle braccia. È il caso delle cimici da letto che agiscono la notte, mentre sono quasi invisibili il giorno. Scopriamo come individuarle e allontanarle.

Cimici da letto

Riconoscere questi insetti che sono presenti in casa non è così difficile, ma prima di tutto è bene sapere cosa sono le cimici da letto e quindi individuarle onde evitare che si vada incontro a un rischio di invasione all’interno della propria abitazione. La giusta prevenzione è un passo importante proprio per evitare la loro presenza in casa.

Sono parassiti che si chiamano in questo modo proprio perché la camera da letto è considerata il loro luogo prediletto. In camera da letto trovano il calore e l’anidride carbonica di cui hanno bisogno per continuare la loro sopravvivenza. In questa stanza poi possono agire durante la fase notturna considerando che nelle ore diurne sono del tutto invisibili o comunque nascoste.

Le cimici da letto possono rappresentare un problema soprattutto per i soggetti allergici. Per questa ragione sapere come riconoscere e quindi individuare risulta indispensabile proprio per allontanarle da casa e concedersi sonni tranquilli senza la loro presenza.Nei primi anni della loro vita non è facile individuarle dal momento che sono dimensioni minuscole, infatti misurano circa 1 millimetro e sono di colore bianco trasparente.

Dopo un po’ di tempo, assumono un colore bruno rossastro arrivando ad essere più grandi e raggiungendo i 7 millimetri. Tendono a viaggiare da un letto all’altro, ma anche nelle valigie degli alberghi dove tendono a insediarsi e ci si accorge della loro presenza non appena si torna a casa.

Cimici da letto: caratteristiche

Nel momento in cui le cimici da letto raggiungono i 7 millimetri è già possibile individuarle e riconoscerle. Come si diceva poc’anzi, non amano la luce diretta da cui si allontanano rifugiandosi in angoli della stanza quali spalliere, comodini, ma anche tra gli angoli e spigoli dello schienale.

Sono parassiti presenti anche nelle giunture del telaio oppure tra il materasso, le doghe, le lenzuola e la biancheria. Sollevando il materasso è possibile trovarle e riconoscerle. Uno dei primi segnali della loro presenza sono le feci che assumono un colore scuro dalla consistenza liquida.

Le macchie nere delle cimici da letto sono anche visibili nelle doghe, nelle lenzuola o anche nella biancheria, compreso gli arredi del letto. Si possono riconoscere anche perché sulle braccia e le gambe cominciano a manifestarsi delle bolle di colore rosso, segno che ha agito con la puntura che guarisce in pochi giorni.

Non trasmettono nessun tipo di malattia, ma soltanto bolle e pomfi che causano rossore e prurito. I soggetti allergici devono fare parecchio attenzione alla presenza di questi parassiti in casa.

Cimici da letto: repellente naturale

Per evitare che le cimici da letto invadono casa ed evitare anche l’uso di pesticidi che sono chimici e dannosi, è possibile usufruire di rimedi naturali validi ed efficaci. Un repellente come Ecopest Home è la soluzione ideale per allontanare questi parassiti da casa.

Si distingue per essere un dispositivo elettronico di dimensioni compatte e non ingombranti, che permette di allontanare questi parassiti grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni. Sono proprio gli ultrasuoni che captano evitando così di avvicinarsi all’area e alla casa.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente in modo da tenere a distanza qualsiasi insetto: le cimici verdi, gli scarafaggi, i ragni, le mosche, le formiche, ma anche i roditori. A differenza di altri repellenti, non è dannoso e risulta salutare anche in caso di esseri umani e animali domestici. Ecopest Home non causa effetti collaterali in quanto sano ed ecologico.

Silenzioso e non fastidioso per la quiete. Le sue dimensioni compatte permettono di portarlo anche fuori casa durante i viaggi in modo da non essere infastiditi dalla presenza degli insetti considerando che non causa il minimo disturbo.

Il solo modo per ordinarlo è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, dal momento che, per la sua formula esclusiva e originale, non è reperibile nei negozi o Internet. Si compila il modulo con i propri dati per poi essere contattati dalla telefonata dell’operatore che conferma andando poi a evadere l’ordine. Il costo di Ecopest Home è di due confezioni a 49,99€ con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o alla consegna in forma di contanti al corriere.