Tour con autista: conducenti specializzati per visitare le città

I conducenti specializzati che lavorano per le ditte di noleggio sono utili per un servizio in cui si ha un responsabile diretto del viaggio e della vettura stessa. Gli NCC sono realmente apprezzati perché offrono un servizio in cui il cliente non ha alcun problema con la propria vettura presa in affitto.

Incidenti, guasti, modifiche del percorso, lunghe attese, non c’è un solo imprevisto che gli NCC non sappiamo affrontare. Ciò vuol dire che il cliente ha un professionista sempre disponibile e che non aumenta la tariffa oraria per il suo percorso da fare.

Però c’è anche una variante, vale a dire gli autisti per tour. In questa seconda scelta si ha un conducente che conosce perfettamente la zona che deve percorrere. Roma, ad esempio, è sconfinata con luoghi di interesse storico e turistico che sono molto distanti fra loro. C’è un traffico intenso, in alcune ore. Mentre presso i monumenti da visitare le file si susseguono in base agli orari.

Tutte informazioni che solo chi lavora e vive nella città conoscere e che sono utilissime per i turisti che vogliono scoprire la città. Ecco perché il Tour con autista diventa una scelta esatta da fare quando si ha intenzione di visitare una località specifica.

Essi sono richiesti specialmente dalle agenzie di viaggio che, grazie a quello che viene proposto direttamente dall’autista, elaborano poi il tour da rivendere o presentare ai propri clienti.

AUTISTA TURISTICO, COSA FA?

Il servizio di guida offerto da questi professionisti è impeccabile. Si hanno conducenti che comunque rimangono a disposizione del cliente o delle necessità imposte dalle vetture.

Un pullman che circola in una zona storica ha il dovere di parcheggiare solo negli spazi consentiti e può circolare solo su determinate strade o avere dei permessi per la circolazione. Questi sono compiti di cui si deve occupare l’autista.

Per un’auto o un minivan, richiesti magari da una piccola comitiva, si ha comunque un autista che si occupa della vettura in questione. Inoltre è più facile trasportare i propri clienti dove essi vogliono in modo da poterli lasciare presso i monumenti o siti turistici che essi desiderano.

Tuttavia vediamo che l’autista si offre letteralmente come guida. Per esempio parla diverse lingue in modo da farsi capire dai clienti stranieri. Conosce le zone storiche e rilascia una qualche nota informativa in modo che si possano apprezzare e capire gli usi del sito storico. Infine conosce eventuali attività ricreative e turni o orari dei monumenti da visitare. Dunque è un valido aiuto quando si ha intenzione di visitare località sconosciute.

Scegli un autista esperto

Abbiamo dato valide motivazioni per scegliere o optare per un autista turistico che diventa persino un ottimo assistente di viaggio.

Noleggiando un’auto o altro veicolo che sia di medie o grandi dimensioni, si ha una maggiore responsabilità a livello di protezione del veicolo stesso. Pensare al parcheggio in luoghi che non siano troppo lontani, soggetti a microcriminalità. Ci sono problemi che riguardano il traffico o zone con traffico limitato. Eventuali nuove limitazioni di velocità su strada e via dicendo. Tutte cose di cui il cliente non si deve preoccupare se ha preso un NCC. L’autista diventa colui che si occupa di tutto quello che riguarda la vettura stessa.