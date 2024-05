Noleggio piattaforme aeree: soluzioni ideali per lavori edilizi

Noleggiare una piattaforma aerea è conveniente rispetto all'acquisto. Ecco tutte le soluzioni per ogni esigenza.

Nei lavori edilizi, nella pulizia delle facciate o delle potature degli alberi, perfino di lavaggi di vetri ai piani alti, come nelle palazzine che ospitano uffici, è necessario utilizzare dispositivi adatti. Le piattaforme aeree sono oggi i dispositivi-veicoli più utilizzati. Facili da poter manovrare, sicuri, che arrivano ad altezze importanti e che non richiedono permessi o affitti per il suolo pubblico.

Esse si diversificano da modelli che sono autoinstallanti e quelli completi di veicoli autocarrati. I primi sono quelli che vengono fissati a terra in modo da avere una forte aderenza alla base e quindi possono poi sostenere il sollevamento del peso. Sono utili quando non si debbono raggiungere delle altezze notevoli. Mentre gli autocarrati sono provvisti di veicolo di movimento, furgone o similare.

Nei modelli utilizzati nei cantieri troviamo addirittura delle piattaforme aeree che sono completi di cingoli invece che di ruote. I cingolati riescono a muoversi su tutte le superfici che sono ondulate o “smosse”, come capita appunto sui cantieri. Molto sicuri e che sostengono tanto peso.

STAZIONAMENTO IN QUOTA

Le piattaforme aeree si utilizzano per il sollevamento. Il sollevamento delle merci pesanti, dove potrete velocizzare il trasporto verso l’alto oppure viceversa, diventa più sicuro. Esse sono studiate per riuscire a sollevare, senza avere alcun problema, tante tonnellate.

Inoltre è utilissimo quando ci sono operai che debbono stazionare in quota. Per esempio per tinteggiare una facciata gli operai sono assicurati alle ringhiere della piattaforma e sono fermi sulla piattaforma che è stabile. Dunque il lavoro diventa molto più sicuro e si può operare solo dov’è necessario.

Sostituzione dei ponteggi

Comprare una piattaforma aerea è costoso, ma soprattutto è inutile. Essi sono di diverse dimensioni e raggiungono un massimo di diverse altezze. Comprarne una piccola per poi dover fare un lavoro di ristrutturazione al 10 piano, che non si può raggiungere con una piattaforma aerea di piccole dimensioni, indica solo uno spreco di denaro.

Il Noleggio piattaforme aeree è invece disponibile per tutte le attività che ne hanno bisogno. Più economico, pagate solo quando usate o noleggiate il veicolo. Potete avere sempre modelli che sono nuovi, con meno di un anno di vita. La manutenzione necessaria per garantire il suo funzionamento è a carico della ditta. Infine, la spesa di noleggio, essendo necessaria per lavorare, la potete scaricare interamente.

Fatta questa premessa vediamo che tale servizio è oltremodo utile quando si parla di lavori edilizi in esterno. Per esempio si deve rifare una facciata di una palazzina o i balconi. Invece di montare un ponteggio fisso, che obbliga a richiedere permessi che hanno un tempo limitato, oltre a pagare un suolo pubblico occupato dalla struttura che è sia di giorno che di notte, si potrà utilizzare la piattaforma aerea.

Dovrete pagare solo il tempo in cui occupate lo spazio per il suo stazionamento. Tuttavia si tratta di ore che sono dedicate al lavoro. Al termine potete semplicemente andarvene e quindi non andrete a pagare nulla.

Vogliamo poi valutare il risparmio che si ha non dovendo pagare: manodopera di montaggio e smontaggio, trasporto e tempo di innalzamento del ponteggio? Il noleggio conviene!