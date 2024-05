Blatte in casa: come agire naturalmente

Le blatte si aggirano per casa ma si stanano con elementi naturali e un repellente molto efficace e non nocivo.

La stagione estiva significa anche imbattersi e avere a che fare con insetti che prendono a invadere le proprie case. Uno degli insetti maggiormente comuni e presenti in casa sono le blatte, disgustose a vedersi e che sicuramente si nascondono in vari luoghi, come scopriamo nei paragrafi a seguire. Vediamo le loro caratteristiche e come liberarsene.

Blatte in casa

Man mano che le giornate si fanno più calde e miti, alcuni insetti prendono possesso della casa entrando e arrivando anche a invaderla. Si tratta delle blatte, insetti alquanto disgustosi da un punto di vista estetico che, entrando in questo periodo, rischiano di rimanere fino alla stagione autunnale se in casa trovano le condizioni adatte alla loro sopravvivenza.

Sono parassiti che, considerando le loro dimensioni, quindi molto grandi e il loro aspetto non propriamente rassicurante, possono sicuramente spaventare e inorridire. Inoltre, rispetto ad altri insetti che si aggirano per casa, questa specie rischia di portare ed essere trasmettitrice di alcune malattie e patologie, per cui è bene fare attenzione.

Le blatte sono insetti che possono entrare in casa in maniera del tutto indisturbata e ritrovarle non è mai piacevole. I blattoidei, il nome con cui sono conosciute, comprendono diverse specie e sono note con il nome di scarafaggi. In natura ne esistono ben 400 specie e sono facilmente riconoscibili per il corpo lungo e schiacciato.

Si distinguono per un colore che va dal marrone al nero passando per il rossiccio. Non sono particolarmente amanti della luce e infatti il buio, gli angoli scuri sono le aree dove sicuramente si possono aggirare e annidare questi insetti.

Blatte in casa: dove si nascondono

Prima di capire come liberarsi delle blatte che si trovano in casa è bene sapere e scoprire dove questi insetti tendono ad annidarsi in modo da scovarle e quindi impedire l’ingresso. Si tende a pensare che possano mordere o pungere, ma non sono rischiose o dannose per l’uomo dal momento che non sono dotate di pungiglione come le vespe o le zanzare.

Il bagno, i luoghi umidi sono le aree dove possono maggiormente prosperare e anche proliferare. Come già detto, non amando molto la luce, escono soprattutto la notte quando regna pace e silenzio e quindi possono agire in maniera del tutto indisturbata. Gli angoli bui e chiusi come i bagni e le cantine sono il loro angolo perfetto.

Gli insetti come le blatte si nascondono anche nelle cantine o nell’immondizia. Amano anche molto le dispense dove trovare cibo oppure il sottoscala oppure sotto gli elettrodomestici o dietro al frigorifero, quindi angoli e zone buie. Si avverte la loro presenza da alcune macchie nere o puntini presenti sul pavimento, ma anche dall’odore di muffa.

Blatte in casa: rimedio

Per stanare i parassiti come le blatte ed evitare che possano invadere l’ambiente domestico, le soluzioni naturali non sempre sono indicate. La migliore è attualmente un repellente tecnologico considerato particolarmente all’avanguardia dal momento che è efficace e a lungo termine. Un’alternativa valida all’uso di pesticidi e di chimici che non sempre funzionano.

Un dispositivo come Ecopest Home è la soluzione a cui appoggiarsi quando in casa si hanno insetti del genere. Un repellente che sfrutta l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che, viaggiando a circa 250 MegaHertz, permettono di allontanare questi insetti che riescono a captare il suono allontanandosi immediatamente da casa.

Molto sicuro sia per gli animali domestici ma anche gli esseri umani. Agisce su una superficie di 250 metri quadrati garantendo così la totale sicurezza ed evitando che questi insetti possano infestare la casa. Il funzionamento è facile poiché è sufficiente collegarlo alla presa elettrica per poter funzionare.

Questo dispositivo agisce non solo nei confronti delle blatte, ma anche di insetti che si aggirano in casa come le mosche, le cimici, le formiche, i ragni, le vespe, ma anche i roditori. Silenzioso, ecologico quindi non impatta sull’ambiente e non disturba.

L’ordine di Ecopest Home è molto semplice poiché esclusivo e originale non va reperito nei negozi fisici od offline, ma solo collegandosi alla pagina ufficiale del prodotto dove si compilano i dati nel modulo per ricevere la chiamata dell’operatore che provvede alla conferma ed evasione. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti.

