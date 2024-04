Formiche in casa in primavera: come entrano e rimedi

Le formiche in casa in primavera entrano da alcuni pertugi o crepe nei muri che è bene fissare con del silicone o stucco.

La primavera non è soltanto la stagione delle giornate soleggiate e lunghe, ma anche di parassiti che, complice il caldo, giungono nelle abitazioni alla ricerca di cibo. Un esempio sono proprio le formiche che possono invadere l’abitazione con la loro presenza. Vediamo insieme come fare per tenerli alla larga e quali rimedi adottare per impedire la loro presenza.

Con la primavera, i primi caldi e le belle giornate la casa si anima con ospiti non molto desiderati e piacevoli. Si tratta delle formiche, insetti molto piccoli ma sicuramente fastidiosi e noiosi. Sebbene siano del tutto innocue e non nocive per l’essere umano, ritrovarle in casa non è propriamente piacevole, anzi. Quindi, è bene cercare di evitare la loro presenza.

Il risveglio della natura e dei fiori porta infatti alla presenza di questi insetti nelle proprie case. Capire come entrano e da dove arrivano è molto importante anche per impostare una strategia e delle soluzioni che possono essere assolutamente normali proprio per tenerle alla larga da casa e quindi dall’abitazione, in generale.

Proprio come succede con altri insetti quali le zanzare, anche i parassiti come le formiche entrano in casa in quanto particolarmente attratte dal cibo che è di fondamentale importanza per la loro sopravvivenza. La cucina con le briciole di cibo e i residui di altri alimenti è sicuramente il luogo preferito da questi insetti nella casa.

Sono diversi i punti di accesso per questi insetti in casa. Si va infatti dalla porta di casa sino alle finestre passando per le crepe nelle pareti o le fessure nei muri. Sigillare questi angoli che sono dei punti d’ingresso per l’entrata di questi insetti aiuta a tenerle alla larga e quindi impedire che possano entrare in casa.

Formiche in casa in primavera: come arrivano

Come ben si sa, le formiche sono insetti che arrivano dal suolo e i vasi, quindi i fiori che si hanno sul terrazzo, sul balcone oppure sulla veranda o nel giardino sono sicuramente il motivo per cui in primavera, soprattutto, questi parassiti giungono. Le villette e i piani terra di un condominio o di una casa sono maggiormente soggetti alla presenza di questi insetti.

Chi vive in campagna o anche nelle aree verdi ha maggiore probabilità di avere una casa invasa da questi parassiti all’interno della propria abitazione. Non appena si è capito quale sia il punto da cui entrano è bene intervenire immediatamente adottando metodi e soluzioni valide in modo da impedirne l’ingresso.

Chiudere i varchi con del silicone o dello stucco impedisce alle formiche di invadere il territorio nella propria casa. Alcune volte è consigliabile puntare su dei rimedi naturali come erbe aromatiche di cui mal tollerano l’odore per cui rimangono al loro posto. Per esempio, spargere del sale o dell’aceto nei punti strategici della casa è sicuramente utile.

Formiche in casa in primavera: repellente

Per tenere lontano le formiche da casa e dal giardino, la soluzione migliore è affidarsi a un rimedio che sia efficace. Una soluzione come Ecopest Home è adatta poiché riesce ad allontanare questi insetti da casa in modo semplice e rapido. Un dispositivo tecnologico che impiega l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per allontanarle.

Gli ultrasuoni infatti permettono di tenere alla larga questi insetti che captano immediatamente questo suono liberando così l’ambiente dalla loro presenza. Un repellente che è considerato un’alternativa ai pesticidi e insetticidi che, essendo chimici, risultano dannosi e deleteri. Un rimedio che tiene in sicurezza la casa, gli esseri umani e gli animali domestici.

